Ministerio de Salud cierra programa de trasplante renal de donante cadavérico en el San Juan de Dios

El Ministerio de Salud cerró el programa de trasplantes de riñón de donante cadevérico del Hospital San Juan de Dios (HSDJ). Los pacientes de este centro médico seguirán siendo atendidos en este centro de salud, pero al momento del trasplante serán transferidos a otro hospital donde se hará la cirugía y se harán según la lista única.

Esta decisión se toma con base en un informe de la Secretaría Técnica de Donación y Trasplantes. Los trasplantes de donante vivo y los de otros órganos se mantienen en el HSDJ.

“De 59 trasplantes que se ofrecieron solo se trasplantaron 16, por lo que finalmente el paciente que recibe el riñón no es el que más lo necesitaba. Los pacientes del HSDJ no están en igualdad de condiciones que los pacientes de otros hospitales a nivel nacional”, aseguró Mary Munive Angermüller, vicepresdienta de la República y ministra de Salud.

“Hay una lista única, y cuando sale un donante se ve cuál es más compatible y ahí se ve en cuál hospital está la persona y se coordina con él. Pero sí al primero de la lista se le pide que tenga todo listo y no es así, podemos decir que no hay acces equitativo. No se le garantiza a todos los pacientes el acceso equitativo a un trasplante”, agregó.

Este Hospital realizó, entre 2017 y agosto de 2023, 22 trasplantes y su lista de espera comenzó a subir hasta llegar a 98. Es el hospital con menos trasplantes y mayor lista de espera en este período. De esa lista fallecieron 70.

“El análisis de la Secretaría Técnica produce la alerta. Hay años donde allí se trasplantaron cero pacientes, es cierto que estuvieron en pandemia, pero los demás hospitales también estaban en pandemia ¿qué pasó con los pacientes en espera?”, añadió Munive.

El gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Wilburg Alonso Díaz Cruz señaló que a partir de octubre se hará un programa piloto para poder hacer más trasplantes y tener mejores resultados. Esto consistirá en tener más horarios disponibles y aumentar la expansión de donantes vivos.

“Sabemos que todo cambio es difícil. Aquí hay vidas humanas, hay familias detrás de estas decisiones, pero más allá de los números debemos ver la calidad de los procedimientos y las vidas. La CCSS está dispuesta a trabajar”, dijo Díaz.

La logística de atención

Ante consulta de La Nación, Jose Pablo Garbanzo, coordinador del programa de donación y trasplante de la CCSS, señaló que los pacientes del HSDJ seguirán con su monitoreo allí. Sus diálisis y otros procedimientos y consultas con su médico no cambiarán de lugar.

Al llegar el momento de su trasplante se hará en otro centro médico, pero el seguimiento volverá al HSDJ.

El programa de trasplantes de los distintos centros médicos en Costa Rica ha tenido diversos problemas. En mayo pasado, el programa del Hospital México se cerró.

En julio pasado, la Fundación Vida Nueva Donación y Trasplantes denunció que el 38,7% de los pacientes que requieren un nuevo hígado muere mientras esperan. Además, el promedio general de espera por este órgano es de 930,7 días.

Las buenas noticias

De acuerdo con Munive, también hay buenas noticias para los pacientes en lista de espera por un trasplante. Una nueva iniciativa permitirá a estas personas saber cómo va su avance en la lista y elevar sus consultas.

Cada paciente registrado en el sistema podrá ingresar en el sitio web del Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Órganos (Sinadoc).

La persona deberá proporcionarle al médico tratante un correo electrónico. El profesional le dará el acceso y con esto la persona ya podrá entrar.

Si tiene problemas puede escribir a secretaria.trasplante@misalud.go.cr.

