Juzgado ordena a presidenta de CCSS suspender hostigamiento laboral contra secretaria de actas de Junta Directiva

En una resolución emitida el martes 7 de febrero, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó a Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), suspender las “conductas de hostigamiento laboral” contra Carolina Arguedas Vargas, jefa de la Secretaría de Actas de Junta Directiva.

En la medida cautelar, el Juzgado también instruye a la jerarca de la CCSS a mantener a Arguedas en el puesto. Además, le dio cinco días hábiles para contestar la denuncia presentada por la trabajadora, que se tramita en el expediente 23-000285-0166-LA.

No obstante, contrario a lo ordenado por las autoridades judiciales, según Arguedas, este jueves 9 de febrero, la Junta Directiva tomó un acuerdo para abrir un proceso administrativo en su contra y suspenderla por 30 días.

De acuerdo con la funcionaria, desde la llegada de Esquivel a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, en setiembre de 2022, sufre hostigamiento laboral “sostenido”. Por ejemplo, afirma que ese mismo mes le intentaron negar unas vacaciones que tenía aprobadas para realizar un viaje con su familia.

Además, en diciembre del año anterior, relata Arguedas, la jerarca de la CCSS la acusó “de jugarle sucio” por no convocar de manera presencial a los miembros de Junta Directiva para que fueran notificados de una suspensión temporal en su contra.

Asimismo, denunció que le envían personas a su oficina para preguntarle sobre sus funciones, procedimientos operativos y la ubicación de archivos e información, lo cual interpreta como una “clara” intención de quitarla de su cargo.

“No me interesa hacerle daño a nadie, pero tampoco estoy dispuesta a que me hagan daño, porque detrás mío está mi familia (...) Lo único que me interesa es que me dejen trabajar”, comentó Arguedas.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la CCSS respondió que “no ha conocido formalmente la denuncia y, como corresponde, será en las instancias judiciales pertinentes donde se aborde la situación”.

Al consultarle si el acuerdo tomado por la Junta, este jueves, para abrir una causa administrativa contra Arguedas y suspenderla por 30 días no se aparta de la orden judicial, aseguró que ella no participó de esa decisión.

Marta Esquivel Rodríguez, de 58 años, asumió la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en setiembre de 2022, tras la destitución de Álvaro Ramos Chaves. (JORGE CASTILLO)

También se le preguntó su opinión sobre la decisión tomada por la Junta Directiva, pero al cierre de esta información no había contestado.

A través de un funcionario de la oficina de prensa, Esquivel remitió un informe del 20 de diciembre de 2022, firmado por Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS, en el que se reporta deficiencias y atrasos en la publicación de actas de las sesiones de Junta Directiva y la posterior legalización de los libros de actas.

La Auditoría Interna manifiesta, en su análisis, que en los meses de agosto, setiembre y octubre de 2022 no se publicaron todas las actas de las reuniones celebradas durante esos meses y solicita que se actualice la publicación de actas en la página web institucional.

