Juez ordena al Colegio de Médicos entregar examen de conocimientos a egresados que reprobaron

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica debe entregar las copias calificadas del Examen de Conocimientos Médicos (ECOM-CR) a un grupo de egresados de Medicina que reprobaron la prueba, que es requisito para incorporarse a esa organización y poder ejercer.

Así lo ordenó una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que acogió una solicitud de medida cautelar provisionalísima planteada por casi un centenar de profesionales. De esta forma, se obliga al ente encargado de administrar el examen a dar copias de las pruebas para que los médicos reprobados puedan conocer los errores en los que incurrieron.

La decisión fue emitida a las 9:05 p. m. del miércoles 6 de setiembre, por el juez tramitador José Pablo Rodríguez Herrera.

Los resultados del examen fueron difundidos un día antes, el 5 de setiembre, e iban acompañados de un informe para cada estudiante sobre las áreas en las que había fallado para que le sirviera de base para su preparación de cara a la prueba que se aplicará nuevamente en enero. No obstante, no se les entregaba una copia donde se viera la respuesta del estudiante y la valoración del evaluador.

“Se ordena al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica entregar a los aquí actores supracitados, copia íntegra del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR), con la totalidad de los ítems señalados y sus documentos anexos. Consecuencia de lo aquí dispuesto, el plazo para la interposición del recurso de revisión de respuesta”, cita la resolución, de la cual La Nación tiene copia.

La Nación consultó con el Colegio de Médicos. No obstante, sus funcionarios indicaron que de momento no han sido notificados, por lo que no se referirán en tanto no tengan esa notificación y la estudien.

El Tribunal Contencioso da al Colegio de Médicos tres días para entregar las copias de este examen a los egresados que reprobaron. (Rafael Pacheco Granados)

La aprobación de este examen es requisito para comenzar a ejercer la carrera, pero de los 323 postulantes, solo 84 aprobaron (26%).

Dos de los egresados que hicieron el test, dos eran de la Universidad de Costa Rica, dado que en esta casa de estudios el internado termina en diciembre. Uno de ellos aprobó, el otro no, para un 50% de aprobación.

Le siguió la Universidad Autónoma de Centroamérica, donde el 35,7% de los 28 postulantes aprobó. Luego, la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed), con un 34,4% de promoción (41 de 119); la Hispanoamericana, con un 32,4% (12 de 37) y la Universidad Latina de Costa Rica (con el 32,1%, 9 de 21).

Finalmente, la Unibe obtuvo un 19,4% de promoción; la San Judas Tadeo, un 11,1% y la Universidad Internacional de las Américas (UIA), con un 3,6%.

La prueba evaluó 145 casos clínicos de 25 subáreas de siete áreas del conocimiento médico: Cirugía, Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar y Comunitaria, Psiquiatría, Investigación y Ética Médica.

En la elaboración de los ítems participaron especialistas de las diferentes áreas troncales, quienes recibieron capacitación internacional para llevarlas a cabo de la mejor forma.

Los participantes tenían cinco horas para responder todos los casos clínicos. Se evaluaron cuatro dimensiones de cada una de las subáreas: prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. En esta última rama, en darle seguimiento al paciente de una manera eficaz, fue donde más se falló.

El examen se aplicará nuevamente en enero de 2024.