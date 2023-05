Gilbert González lleva nueve años a la espera de un trasplante de riñón

Gilbert González López tenía 26 años cuando empezó a sumar calendarios en espera de un donador cadavérico que le dé un riñón sano.Ya cumplió 35 años y nueve de estar en ese vaivén emocional de que está en una lista para un procedimiento que no llega.

“Alguna vez me hablaron de trasplante, que yo era candidato y que estaba muy jovencito (26 años). Me hicieron todos los chequeos médicos, pero ¡diay!, ya llevo 9 años de estar en la lista y solo esperar. Un señor tenía dos años y ya lo trasplantaron, otro seis meses y también ya lo operaron, y yo sigo esperando. Es muy desmotivante”, expresó González.

Al ser vecino de Liberia, Guanacaste, es paciente del Hospital Enrique Baltodano. Ahí, un nefrólogo (especialista en riñones) le aseguró que estaba en la lista como candidato número uno en su tipo de sangre.

“Esto me lo dijeron hace dos o tres meses, pero antes no me habían dicho nada. Hasta que conocí la Fundación, me enteré de este ‘rollo’ que tienen conmigo”, comentó en alusión a esa incertidumbre de no tener certeza de si está o no en lista para el procedimiento.

González se refiere a la Fundación Nefrología de Costa Rica, que lo asesoró para hacer las consultas tanto en el Ministerio de Salud como en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según contó este liberiano, él tiene antecedentes familiares de insuficiencia renal; tíos, primos... “Hay muchos fregados de lo mismo”, dijo en un intento por resumir su agobiante herencia familiar.

Pensionado por invalidez debido a su enfermedad, recordó que trabajó con maquinaria pesada en grandes plantaciones guanacastecas, pero atribuye su problema a la genética.

Cada día se vuelve más difícil de sobrellevar. “Imagínese ver una botella de agua y decir ‘¡Ahh, qué calor!’ Ver y desear la botella y no poder tomarla. No es lo mismo decir ‘¡qué rico ese pedacito de queso!’, desearlo y no poderlo comer.

“¡Son cosas tan duras y tremendas que los doctores solo le saben decir a uno cuídese con los líquidos, pero no están conscientes de lo que uno vive todos los días con esta enfermedad”, manifestó.

Por ahora, desintoxica sus riñones con diálisis peritoneal. El tratamiento le permite sacar del organismo esas sustancias mediante un tubo que ingresa por la pared abdominal para aspirarlas.

Sin embargo, afirmó, ya su organismo está alcanzando el límite, por lo que probablemente muy pronto requiera conectarse a una máquina de hemodiálisis.

La ayuda que le dio la Fundación le permitió descubrir que el Ministerio de Salud lo tenía en lista para trasplante desde el 2019, aunque él había empezado con su proceso en el 2014.

“¡Cuántos puntos estaba perdiendo yo! ¿Cómo es posible eso? Pésimo, la verdad. Hay pacientes que vienen detrás mí y que están operados. Yo estaba en diálisis y a los tres meses trasplantaron a uno.

“Siento que es algo que no está bien coordinado. Solo el paciente que está en estos zapatos se da cuenta lo duro que es: luchás con la mente, con todo y este desorden lo desmotiva y lo poncha a uno completamente”, reclamó.

Este residente de Pijije, comunidad ubicada entre Liberia y Bagaces, tiene que ver por dos hijos: una joven de 17 años y un niño de 12.

Su fuente de ingreso son las ventas de pan casero que hace su mamá. También va con su hijo a hacer tamales porque siempre le ha gustado ser emprendedor; con el niño sale a vender los productos.

Desde su casa, Gilbert lanza un llamado de ayuda. “Me han llevado, que sí que no, que solo falta un examen, que ya lo tenemos en lista de espera. He estado esperando... ha sido supercansado. Yo lo que hago es respirar profundo. No me queda otra”.