Doña Anáis y don Arturo renovaron sus votos de amor en la UCI del Calderón Guardia

Don Arturo Laitano Torres y doña Anáis Palacios Torres se casaron hace 46 años, cuando él tenía 17 años y ella 15. El amor entre ellos se ha mantenido creciendo. Y este 29 de noviembre dieron un paso más, cuando renovaron sus votos matrimoniales.

El lugar no fue el tradicional; no fue cerca de su casa en San Sebastián, San José. Una sala de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Calderón Guardia fue el escenario donde reafirmaron el amor y ese compromiso de “en la salud y en la enfermedad”. Doña Anáis lleva más de un mes hospitalizada y durante todo este tiempo el amor de ambos se ha hecho sentir.

“Juntos formamos una hermosa familia, un hermoso hogar y nos hemos mantenido unidos”, expresó ella.

Don Arturo buscó un traje entero y lo complementó con una boina para esta ocasión especial. A ella, el personal del hospital la peinó, maquilló y hasta le puso una corona.

“Ella me cuidó siempre, me atendió en mi enfermedad. Es una mujer fuerte y grande. Su fe es la que me apoyó y siempre me ha levantado. Siempre me ha querido como soy. Le doy gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros este tiempo”, manifestó al terminar la ceremonia.

Doña Anáis y don Arturo reafirmaron su amor en la UCI del Calderón Guardia Pareja tiene 46 años de casados y renovó sus votos.

El pastor y capellán Jorge Vargas Berrocal, quien bendijo los nuevos anillos de esta pareja, que tiene seis hijos y nueve nietos.

Con mucha delicadeza, don Arturo le colocó el anillo a su esposa en el dedo meñique. Los otros dedos estaban hinchados y no quería lastimarla.

“Yo no sabía por qué me casé tan joven. La primera vez que nos casamos ni sabía uno qué estaba haciendo, pero al transcurrir el tiempo yo entendí que Dios me había escogido para que usted viviera conmigo. Si usted no hubiera estado en esa juventud conmigo, Anáis, estaría perdido o no existiera”, le manifestó conmovido.

Ella le respondió que verlo a él desarrollarse en el deporte y el trabajo la llenaba de satisfacción.

Ambos reconocieron haber pasado situaciones difíciles y tristezas, pero unidos han podido afrontar las pruebas y las dificultades.

“Hemos vivido 46 años. Y espero llegar a tener 75 años con ella para celebrar las bodas de diamante. Dios nos va a dar la oportunidad de vivir más años juntos”, concluyó el feliz “recién casado”.