¿Cuándo tendrá Costa Rica vacuna bivalente contra covid-19? Esto responde Salud

Las primeras dosis de la vacuna bivalente contra la covid-19 podrían llegar a Costa Rica a “más tardar el 15 de febrero”, según aseguró este miércoles a La Nación Rodrigo Marín Rodríguez, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud.

El ingreso, sin embargo, podría retrasarse unos días en caso de que consigan una mayor cantidad de inyectables, pues se había acordado traer la vacuna en cuatro lotes. Marín propondrá a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) traerlos en dos.

“Eso nos podría atrasar tal vez una semana, pero nos haría comenzar con más fuerza la vacunación. (...) Prefiero demorarme una semana y tener más disponibilidad y no tener que parar porque entraron 105.0000 y se acabaron y hay que esperar a que entren”, destacó.

La reunión de la CNVE se realizará este jueves 12 de enero.

En total, Costa Rica solicitó 506.000 vacunas bivalentes, destinadas a la población mayor de 12 años que tenga al menos dos meses de haber recibido su última dosis. De acuerdo con Marín, una vez que ingresen los biológicos verán la demanda para saber si es necesario adquirir más.

En este momento, los últimos datos de vacunación de la CCSS indican que, al 21 de diciembre había 980.826 personas con cuatro dosis; el funcionario señaló que es muy probable que muchas de ellas quieran una quinta. Por otra parte, a esa fecha, 24.159 mayores de 18 años no habían recibido una cuarta dosis, a la que posiblemente estarían anuentes con la nueva formulación.

También debe agregarse la población adolescente que anteriormente no era candidata a una cuarta dosis, pero al tener una vacuna bivalente, podrían optar por esta como refuerzo.

Otra población que podría recibirla sería aquella que aún no tiene tercera dosis, pues la formulación original se usaría solo para las primeras dos dosis y la nueva, a partir de la tercera.

¿Qué es la vacuna bivalente contra covid-19?

¿Cómo es esta vacuna?

Hasta el momento, Costa Rica solo ha aplicado la vacuna original o "ancestral" contra covid-19. Este año, los mayores de 12 años ya podrían recibir la bivalente como refuerzo. (Rafael Pacheco Granados)

Se le conoce como vacuna bivalente o híbrida, pues está diseñada a partir de la información de la variante original (la que se utiliza desde un inicio para estos fármacos) y, además, contiene dos subvariantes de ómicron: la BA.4 y la BA.5.

Este biológico también ha demostrado eficacia contra nuevas subvariantes de ómicron, cuya presencia comienza a crecer en Costa Rica, como la BQ.1 y XBB y la XBB1.5, que en este momento está en aumento en Estados Unidos.

Estas vacunas comenzaron a utilizarse en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa en setiembre pasado. En nuestro país, la CNVE la autorizó en noviembre, pero el acceso dependía de las existencias de Pfizer.

“Tenemos reuniones permanentes con la gente de Pfizer. Estamos entre los países prioritarios y lo puede confirmar con Pfizer”, destacó Marín.

Eso sí, estos biológicos son vistos como refuerzos, al menos por ahora. Una persona que no ha comenzado su esquema recibirá las primeras dos dosis de la formulación original, pero posteriormente se usaría la híbrida.

En Estados Unidos, por ejemplo, esta vacuna es aplicada como quinta dosis en personas mayores de 50 años o mayores de 12 años con problemas inmunitarios, y como cuarta en personas entre los 12 y los 29 sin problemas inmunitarios. Las personas que no habían recibido una tercera anteriormente, reciben una bivalente.

Nuestro país en este momento tiene existencias de vacunas con la formulación original o “ancestral” para comenzar esquemas y colocar segundas dosis. Marín calcula que habría existencias hasta el mes de mayo, por ello todas las vacunas que se tenían pendientes se solicitaron como bivalentes.

La logística

¿Cómo se hará la vacunación con bivalente? La logística aún no está determinada y depende de la reunión de este 12 de enero de la CNVE, así como de la cantidad de dosis que lleguen en la primera entrega.

La priorización vista durante la última semana de 2020 y 2021 podría aplicarse nuevamente con esta nueva vacuna, dijo Marín, aunque también la decisión pasará por la CNVE.

“Yo creo que la prioridad nuestra son las personas de más riesgo. Podemos priorizar edades y comenzar con mayores de 60 años y personal de salud e ir ampliando edades”, manifestó.

Otra opción sería abrirlo del todo y que todo interesado que con más de dos meses de su última dosis pueda recibir la bivalente.

¿Las 506.000 serían suficientes? Eso lo irá diciendo el tiempo, manifestó. El fin de la declaratoria de emergencia llevará a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a “raspar la olla” para comprarlas, expresó el funcionario.

“Tampoco podemos comprar un millón de vacunas para luego no usarlas. Tenemos que jugar una especie de ajedrez”, señaló.

¿Y si recibí la bivalente en Estados Unidos?

Algunas personas aprovecharon que Estados Unidos ofrece desde setiembre la bivalente y viajaron para recibirla. ¿Podrían optar por una quinta cuando lleguen a Costa Rica?

Marín se refirió en dos sentidos, el primero es que dependiendo de las existencias, aquí se aplicaría primero a quienes tienen más riesgo de enfermedad grave, como adultos mayores o personas con males inmunitarios, o bien, a aquellos con mayor exposición al virus, como el personal de salud. Quienes ya la recibieron en suelo estadounidense, independientemente de su riesgo o trabajo, ya tienen esa protección.

La otra es, ¿cuánta protección podría obtener alguien de una segunda bivalente? Marín dice que incluso hay personas con seis dosis, y que sus efectos secundarios no han sido diferentes y sí es segura. No obstante, dijo, no está claro el tema de si sería más eficaz.

“Por ahora no hay estudios contundentes que digan que es necesario ponerse una segunda bivalente, que vaya a dar una protección mayor a la que ya se tiene”, destacó Marín.

¿Qué pasará con los niños?

Los niños de 5 a 11 años no son candidatos a una cuarta dosis. Sin embargo, en Estados Unidos, tanto Pfizer como la empresa Moderna ofrecen una tercera dosis híbrida para niños de 5 a 11 años. Las dos primeras inyecciones se mantienen con la misma formulación. En Costa Rica, la CNVE aún no ha discutido ese tema, pero sí lo hará en las primeras reuniones del año.

“Lo que sí hemos visto en otros países es que han disminuido a las edades de más dosis de refuerzo, pero deben verse varias cosas. También hay que ver asuntos de presupuesto, de dónde se sacaría el dinero, hacer estudios de costo-beneficio”, manifestó Marín.

Graciela Morales, líder global en vacunas de Pfizer para mercados emergentes, dijo a La Nación a finales setiembre que la compañía está en estudios para también ofrecer esta opción a las poblaciones más jóvenes, de 6 meses a 4 años, pero esta todavía no está lista.

