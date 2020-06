“No estamos en disposición de que la gente no acate los protocolos. Donde no lo hagan, tendrán que ser cerradas esas plantas, y hay disposiciones legales para los reincidentes. No estamos jugando con esto. Si hay que denunciar a aquellos empresarios que no quieran hacer las cosas habrá que hacerlo porque no vamos a arriesgar una vida”, advirtió.