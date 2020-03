Así como los médicos no deberían decidir a quién dar un respirador y a quién no, los gobernantes, que también hemos jurado proteger a nuestros pueblos, no deberíamos tener que escoger entre la curva de mitigación ante el COVID-19 y salvar nuestras economías y nuestra viabilidad fiscal. En la era de mayor avance tecnológico, interconectividad y acumulación de la riqueza que ha logrado la humanidad, no es aceptable que debamos enfrentar este dilema.