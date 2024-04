¿Cómo se contagia la hepatitis B?

La hepatitis es una de las diferentes enfermedades caracterizadas por la inflamación del hígado. En la mayoría de los casos, esta inflamación es causada por la acción de virus con letras que van de la A a la E. A estos patógenos se les conoce como hepatotropos.

Son varias las formas de infección de este virus. La hepatitis B se transmite a través de sangre y fluidos como el semen o el vaginal, por lo que también se considera una infección de transmisión sexual (ITS).

También puede infectarse a través de la sangre, con instrumentos que puedan contener este fluido, como agujas, navajillas, entre otros. Se ve, por ejemplo, en quienes usan drogas endovenosas.

La otra vía de transmisión importante es la perinatal, de madre a hijo durante el embarazo.

El virus B tiene la particularidad de que se adhiere al cuerpo humano.

“Se fusiona con nosotros, llega al hígado y se ‘pega’ a las celulitas del hígado de forma que se integra en su material. Por eso no se logra una cura real, se tiene una cura funcional, en donde no afecta a la persona, pero no se va a eliminar”, manifestó el gastroenterólogo Wagner Ramírez Quesada.

¿Qué es la hepatitis B?

Pronóstico y tratamiento

La hepatitis B es una enfermedad más contagiosa que la A o la C, e incluso que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), según Ramírez.

No es un padecimiento de preocupación en los mayores de edad. La mayoría de los pacientes adultos van a tener una resolución funcional, es decir, el sistema inmunitario controla la infección y no cronifica.

En cambio, en la infección de madre a bebé, entre el 85% y el 90% van a desarrollar una forma crónica. Esto lesiona poco a poco el hígado, hasta causar cirrosis.

Además, este virus está relacionado con el cáncer de hígado.

Sí hay tratamientos para mantener el hígado en control, pero aun cuando el cuerpo controle la infección, esta puede reactivarse si tiene algún tipo de enfermedad o tratamiento médico que debilite las defensas.

La ventaja es que desde 1995 existe una vacuna en el esquema básico de vacunación. Es de las primeras que reciben los bebés al momento de nacer. Con esto, se evita que se desarrollen complicaciones de la enfermedad. Esta es la mejor forma de protección. Ramírez recalcó la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación de todos los bebés para evitar problemas en un futuro.

Hay distintos tipos de hepatitis por la acción de diversos virus. La hepatitis B es uno de ellos.

Síntomas

¿Cómo puede saber una persona que tiene Hepatitis B? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los pacientes no tienen síntomas después de infectarse.

Algunas presentan un cuadro agudo que dura varias semanas:

Coloración amarillenta en y ojos (ictericia)

Orina oscura

Cansancio extremo

Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal.

La hepatitis aguda, si es grave, puede provocar una insuficiencia hepática, lo que puede acarrear la muerte.

