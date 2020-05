"Si me llega un paciente de 75 años, con comorbilidades (enfermedades asociadas) y uno de 40, a quien metemos en Cuidado Intensivo es al de 40. Al otro, lo enviamos a salón, con respirador, con cuidados, pero no es lo mismo”, comentó el médico, quien admitió que en no pocas ocasiones ha llorado por lo que le ha tocado vivir.