Cartagineses contentos porque habrá nuevo hospital piden mejorar trato a pacientes

En las filas de asegurados que esperaban atención este jueves en el Hospital Max Peralta de Cartago, el tema de conversación no podía ser otro: finalmente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio aval a la construcción de un nuevo centro médico para esa provincia.

Lo que esperan es que la obra no se lleve otra gran cantidad de años, pues tienen unas dos décadas esperándola. Otros comentaron que sí les será más complicado desplazarse hasta El Guarco, donde se levantará el nuevo hospital, pero confían en que la atención y el trato para los pacientes y sus familias mejore.

Los pacientes que esperaban atención en el hospital de Cartago comentaban sus expectativas sobre el aval para construir el nuevo Max Peralta. Contaron sus congojas por los servicios actuales y preocupaciones para el futuro. Foto: Keyna Calderón

“Me parece excelente que aprobaran la construcción, era justo y necesario. En este momento mi esposa está en Terapia Física y el lugar es demasiado pequeño. Ayer (miércoles) la traje a Emergencias y estaba saturado, era tanta la gente que no se soportaba el calor y duramos ahí 10 horas y regresar hoy nuevamente a terapia”, compartió Édgar Morales Masís, vecino de Paraíso,mientras esperaba a que su cónyuge saliera de la cita.

Precisamente por todas esas incomodidades que sufren hoy, el paraiseño celebra que en el futuro habrá más espacio, aunque reconoce que el viaje en bus será más largo.

LEA MÁS: Ministro de Ambiente ratifica viabilidad para construir hospital de Cartago en El Guarco

“Me enteré de la aprobación de la construcción por las noticias y eso nos puso muy contentos porque el atraso en los servicios es terrible, uno dura mucho con todo, pero gracias a Dios con el nuevo hospital creo que todo se va a aligerar y va a ser más cómodo”, expresó Pauliana Calderón, residente de barrio La Pitahaya.

Ella acudió al centro médico a una cita de rehabilitación luego de ser operada de la cadera y de una mano que se quebró.

“En mi caso, que estoy en Fisioterapia, el espacio es muy pequeño y me imagino que ahora será más grande y que muchas áreas del hospital serán mejor y que deberán poner más personal para que la atención sea más rápida, porque aquí no pueden meter más gente”, comentó.

Todos estos comentarios, que mezclan quejas por la situación actual y esperanza por el futuro, surgen luego de que la Junta Directiva de la Caja, por voto de mayoría, adjudicara a una empresa mexicana la construcción del nuevo hospital en El Guarco.

La decisión se tomó luego de muchas objeciones planteadas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la ministra de Salud, Mary Munive, y la jerarca de la Caja, Marta Esquivel, pese a que se tenía la viabilidad ambiental y otros informes técnicos que avalaban la construcción en el lote adquirido desde 2011.

Édgar Morales, vecino de Paraíso, celebró que habrá nuevo hospital, aunque afirma que para muchos el viaje será más largo y costoso. Foto: Keyna Calderón

Trato debe mejorar con nuevo hospital de Cartago

En una acera cercana al área de Emergencias del Max Peralta se encontraba una adulta mayor, vecina de barrio Fátima, quien prefirió no dar su nombre. Ella celebró la noticia del nuevo hospital pero clama para que el trato a los asegurados mejore.

“Mi hijo está muy enfermo y ayer (miércoles) lo llevamos a otro hospital cerca de aquí, pagando, pero se nos fueron más de ¢100.000 y no podíamos más, por eso vinimos, pero el trato no es correcto”, dijo entre lágrimas porque no le permitieron ingresar con su pariente.

“Sí estoy muy contenta por el nuevo hospital pero la tristeza que me da es por las injusticias y el trato que dan a las personas, es como andar mendigando porque no saben cómo tratarlas”, manifestó.

La misma queja planteó Laura Camacho Garita, vecina de San Nicolás, para quien de nada vale tener un nuevo y moderno edificio si no se mejora el trato por parte del personal.

“Uno entiende que hacen (horas) extras y están cansados pero para qué un hospital si no tenemos la parte humana, no digo que sean todos, porque hay excelentes médicos y enfermeras, pero a mí me tocó venir hace ocho días con mi hermana a Oftalmología y el trato fue terrible.

“Sabemos que este hospital está muy colapsado y me parece muy bien que vayamos a tener un nuevo hospital pero si vamos a tener lo mismo de siempre estamos mal”, comentó.

Moisés Pereira Brown fue el único que no celebró la aprobación para construir, pues afirma que cree que el terreno se sobrevaloró y se pagó de más.

“No me molesta que se haga sino lo que se pagó por el terreno. Obviamente toda construcción pública va a traer beneficios pero con eso uno se siente burlado porque todos los que pagamos impuestos debemos pagar eso... “, expresó.

Según informó la CCSS en el 2011, por el lote de 118.883 metros cuadrados se pagaron ¢1.595 millones. Se eligió de entre 11 ofertas.

El proyecto del nuevo hospital de Cartago

Este miércoles, la obra se adjudicó a la constructora mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V., que fue la recomendada por la Gerencia de Infraestructura y Tecnología. La oferta de esta compañía fue por $314,1 millones, monto que cubre la totalidad del proyecto, incluido el mantenimiento de los edificios y los equipos durante el periodo de garantía.

Se levantarán seis edificaciones y una zona de estacionamiento. El nuevo hospital contará con 10 quirófanos, 434 camas (que se podrían ampliar a 457), una sala de Hemodinamia, 15 camas para Cuidados Intensivos, y un servicio de quimioterapia.

El costo inicial superaba los ¢174.000 millones en la estimación preliminar al 2021. Este aumentó a ¢236.000 millones luego de una actualización con estimaciones al 2023