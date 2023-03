Cartaginés de 84 años denuncia que le dieron cita en el 2027 para tratar un cáncer

Carlos Gutiérrez Cordero tiene 84 años. Su médico privado le remitió a la seguridad social al detectarle un carcinoma en la nariz, un tumor que se forma en las células o tejidos de la piel. Este tipo de cáncer debe removerse con cirugía.

Con dicha referencia acudió al Hospital Max Peralta, en Cartago, para solicitar el procedimiento, pero cuando le dieron la cita, no pudo evitar sorprenderse de que lo atenderían hasta el 27 de enero de 2027, es decir, en tres años y 9 meses.

Este es el comprobante de cita que le entregaron a don Carlos Gutiérrez, de 84 años, luego de requerir atención por un carcinoma. Fotografía: Cortesía

LEA MÁS: Adulta mayor de 99 años fue rechazada en Ebáis de La Unión por cédula vencida

“O sea que debo sentarme a esperar CUATRO AÑOS para que me operen”, enfatizó Gutiérrez en una carta enviada a los diputados de la República.

El cartaginés, con humor, indicó que seguramente su esposa va a tener que llevar el certificado de defunción para no perder la cita.

“Y que no se le olvide a mi esposa llevar mi cédula porque si no.... nonis. La cita es a las 9:15 de la mañana por lo que deberá estar a las 8:45 porque si no no hay atención para mi caso y me dejan guindando... ¿para otra oportunidad?”, escribió el adulto mayor.

Como definitivamente no podía esperar los casi cuatro años, una semana después de que le dieran la cita, lo intervinieron en un centro médico privado, donde le extirparon el cáncer, que estaba, según dijo “del tamaño de una arveja”.

“Nunca como aquí aplica el refrán ‘de chiquitos van pa’ grandes’. La operación, claro, en una clínica privada aquí en Cartago y eso apareja sus buenos ‘chuminillos’”, denunció.

La Nación contactó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para obtener las razones por las cuales se dio una cita para un caso como este para dentro de casi cuatro años. Se está a la espera de la respuesta.

LEA MÁS: ‘No hubo poder humano para que la atendieran’, denuncia mamá de mujer a quien negaron atención por cédula vencida