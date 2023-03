Caminadora: ventajas y desventajas de usar esta máquina de ejercicios

Existen muchos mitos sobre el uso de las caminadoras. Lo único cierto es que la clave para usar la cinta de correr es el uso y no el abuso. Por ejemplo, hacer entrenamientos cortos de 30 o 45 minutos al día protege las articulaciones, así como usar buenos tenis y asegurarse de que la máquina tenga buena amortiguación para que el impacto no afecte las articulaciones.

Antes de comenzar a dar pasos en una caminadora, recuerde que esta, como cualquier máquina del gimnasio, requiere de un asesoramiento especializado para comenzar a entrenar. Y se necesitan zapatillas deportivas para correr o zapatillas para running.

Tenga claras las ventajas y desventajas, y a caminar se dijo:

Ventajas Copiado!

1. Solo cinco minutos de caminata cada media hora compensan los efectos nocivos de estar sentado por mucho tiempo, según un estudio de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), publicado en línea en Medicine & Science in Sports & Exercise, la revista del Colegio Americano de Medicina Deportiva.

Cada vez hay más evidencia que sugiere que estar sentado durante mucho tiempo −una característica de la vida moderna−, es peligroso para la salud, incluso si hace ejercicio con regularidad. Según estos hallazgos, los médicos aconsejan a todos los adultos que se sienten menos y se muevan más, pero la cuestión es con qué frecuencia hay que levantarse de la silla y por cuánto tiempo.

2. Entrenar en la caminadora es ideal para complementar los entrenamientos. En caso, en los que las personas no pueden salir al aire libre, estas máquinas son la solución perfecta para quien no tiene mucho tiempo, o no puede salir por condiciones meteorológicas.

3. Sin duda, es un buen ejercicio para complementar un programa de adelgazamiento, pues es una forma efectiva de quemar calorías. Pero ojo: es posible que pierda peso donde no conviene, ya que el cardio quema grasa y músculo. El uso adecuado incluye el calentamiento previo a los ejercicios. También se la emplea para tonificar el funcionamiento cardiovascular con una rutina activa.

4. Investigadores han confirmado que estas caminatas, realizadas con cierta frecuencia, ayudan a reducir la fatiga y mejora el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo.

“Los efectos sobre el estado de ánimo y la fatiga son importantes. La gente tiende a repetir comportamientos que los hacen sentir bien y que disfrutan”, dice Keith Diaz, profesor asociado de medicina conductual en el Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia.

Desventajas Copiado!

1. Ojo: correr en caminadoras de mala calidad o con mantenimiento inadecuado puede producir lesión y molestias en las articulaciones que se agravan si entrena sobre una superficie inestable o excesivamente blanda.

Se desaconseja para aquellos que tienen problemas en las rodillas y no se recomienda usarla sin ninguna preparación muscular previa. Por su mal uso, suelen aparecer molestias e incluso lesiones. La cadera, la espalda baja y el tibial son los sitios que se resienten con el uso inadecuado o excesivo de la cinta de correr.

Caminar con cierta frecuencia ayudan a reducir la fatiga y mejora el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo. Fotografía: Shutterstock (Shutterstock)

2. No es aconsejable para personas con lesiones en las rodillas. No está indicado para quienes tienen traumatismos en la espalda. Para usarla, se requiere que esté fortalecida la zona media del cuerpo.

3. En la caminadora quemamos menos calorías y trabajamos menos nuestro cuerpo. El impulso que provoca el desplazamiento de la cinta al lado contrario a nuestro paso impulsa nuestra zancada. Por ello, no trabajamos tan duro como al aire libre.

4. Otra desventaja es el aburrimiento. Ni la variedad de ejercicio o de programas preconfigurados que ofrece la caminadora son suficientes para entretenerse.

Estar en lugar cerrado, sin una meta, sin paisaje ni estímulos visuales hace demasiado monótona la rutina. La alternativa puede ser correr con vídeos, simuladores de paisaje o un reproductor de música con canciones.

