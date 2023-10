Brote de hepatitis A en Barreal de Heredia se suma al incremento de casos en 2023

Las autoridades salud atienden un brote de hepatitis A en la comunidad de Barreal de Heredia. El reporte epidemiológico del Ministerio de Salud difundido, la tarde de este 6 de octubre, señala que hay 19 casos de la enfermedad confirmados en laboratorio, en dicha localidad.

Los primeros pacientes datan del 13 de setiembre, mientras que el último diagnóstico se confirmó el día 27 de ese mes. No obstante, por la duración del periodo de síntomas y por le hecho de que las personas pueden durar hasta 14 días en manifestar la enfermedad, todavía no puede declararse como cerrado y no se descarta la aparición de más afectados.

De acuerdo con Salud, la edad de los pacientes fluctúa entre 1 y 50 años; el 36,8% tiene entre 1 y 4 años. Además, son más mujeres (58%) que hombres (42%) con el virus.

Dentro de los principales síntomas están:

Dolor abdominal (63,2%)

Náuseas (58%)

Malestar general (47,2%)

Vómitos (21%)

Fiebre (15,8%)

Ictericia (que la piel y el fondo de ojo se tornen amarillos) (10,5%)

Coluria (presencia de bilirrubina en la orina, que la vuelve de color oscuro) (10,5%)

Diarrea (5,3%)

“Desde el Ministerio de Salud se han realizado las investigaciones para los casos diagnosticados y sus contactos, estableciendo las recomendaciones y medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio y salvaguardar la salud de la población. Además, se mantiene una vigilancia activa y seguimiento de casos en coordinación con otras instancias en salud”, cita el reporte.

Aumento de casos

El tiempo de incubación de la hepatitis, es decir desde el momento de la infección hasta los primeros síntomas, va de 15 a 45 días. (Cortesía)

A setiembre 2023, se han registrado un total de 1.435 casos de hepatitis A confirmados por laboratorio. Esto representa un aumento constante a lo largo del año; en 2022 hubo 118 enfermos detectados.

Sin embargo, el comportamiento de este año es similar a lo visto antes de la pandemia, pues 2019 cerró con 1.584 pacientes.

“Para los años 2020, 2021 y 2022 se puede observar una disminución importante de los casos, debido a medidas de control sanitario durante la pandemia”, subraya el documento.

A la semana epidemiológica 39 (del domingo 24 al sábado 30 de setiembre), San José reporta la mayor cantidad de casos confirmados por laboratorio: 960; en segundo lugar, está Alajuela, con 167; y en tercero Heredia, con 94. La provincia con menos casos confirmados es Puntarenas, con 33.

¿Qué es la hepatitis A?

Es la más frecuente y la de mayor incidencia en el país en este momento. Sus manifestaciones son agudas y sería sumamente raro que desembocara en un mal crónico.

Su forma de transmisión es fecal-oral. Puede darse por alimentos o agua contaminada, falta de higiene o, dependiendo de la práctica sexual, también puede transmitir este virus.

El periodo de incubación (tiempo que transcurre entre la infección y los primeros síntomas) es de 15 a 45 días. En un inicio, los síntomas son muy similares a los de otras enfermedades: malestar general, debilidad, fatiga, dolor de cuerpo y cabeza, en algunas personas habrá cuadros de diarrea.

Asimismo, el 80% de las personas experimenta ictericia, es decir, la piel se torna amarilla; también pueden presentarse orina oscura y heces blancas. Todo esto se debe, comentó el gastroenterólogo Wagner Ramírez Quesada, a que hay problemas en el hígado para la excreción de bilirrubina, y destrucción (de forma transitoria) de varios tejidos hepáticos.

Los síntomas normalmente duran siete días y el sistema inmunitario se encarga de llevar la infección a su fin. Sin embargo, luego de esta etapa, el cuerpo podría seguir excretando el virus por hasta 30 días, por lo que si no se toman medidas, podría contagiar a otras personas por esta vía fecal-oral.

En cerca del 5% de los casos estos síntomas de la segunda fase de la enfermedad duran más de una semana. Según Ramírez, por lo que ha visto en su consultorio, varios de quienes han enfermado este año tienen estas características.

En los cuadros más extraños la enfermedad cesará y volverá por etapas y en casos muy esporádicos, puede desencadenar en una falla hepática aguda. Se ve en menos del 1% de los enfermos, pero podría llevarlos a requerir un trasplante. Personas con enfermedad hepática anterior o con problemas inmunitarios tienen más riesgo.

Los casos que se están viendo ahora desarrollan fácilmente brotes, porque cuando un enfermo llega a su centro de trabajo u hogar con el virus, un mal lavado de manos o de alimentos podría causar el contagio de varias personas.

“Uno de los peores vectores que tenemos es el celular, perfectamente podría tener coliformes fecales y podríamos transmitirlo por esta vía (al tocar el teléfono)”, explicó Ramírez.

Entre las recomendaciones del especialista están: