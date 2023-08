Zetty Bou, nueva magistrada del TSE, llama a no dormirse en los laureles y conservar la democracia

Zetty Bou Valverde, nueva magistrada propietaria del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), es alajuelense y fruto de la educación pública.

A los 68 años, la Corte Plena la eligió para ejercer en el TSE, órgano que ella conoce a la perfección, pues desde hace 18 años ocupa el puesto de magistrada suplente.

A continuación, algunas de sus reflexiones.

Democracias en riesgo: no podemos dormirnos en los laureles

Para la jueza electoral, no es un secreto que hay una ola antidemocrática que está tambaleando los sistemas en diversas latitudes, por lo que llama a los costarricenses a estar alertas para mantener el sistemas de pesos y contrapesos que ha dado a Costa Rica un largo historial democrático.

“Nosotros tuvimos una ola de democratización en la que fuimos pasando de dictaduras a democracias, pero otra vez se está dando como un péndulo en la historia. Creo que nosotros no podemos dormirnos en los laureles y decir que no nos va a pasar a nosotros. Por eso, es muy importante que no se debilite ese andamiaje institucional que fue construido por nuestro constituyente.

“Hay que trabajarlo, hay que mejorar, pero de ahí a que nosotros como ciudadanos digamos que todos son corruptos, ahí es donde hay un grave peligro. El malestar y la crítica están, porque uno no puede tapar el sol con un dedo.

“En la desinformación, creo que no estamos hablando de que aquí van a atacar a balazos al Poder Judicial, el TSE o la Asamblea Legislativa, pero hasta su hogar, a su teléfono, esas usted no puede controlar la desinformación. ¿Cuál es la única forma? Es combatir la desinformación con respuestas oportunas y tratando de entender cómo es que se da esto y cómo se puede generar.

“Hay que defender la institucionalidad desde donde estemos. Si somos maestros, funcionarios públicos o periodistas; creo que eso es lo único que puede ayudar a Costa Rica a evitar que ocurra lo que ha ocurrido en otros países.

“Es un reto enorme que tenemos en Costa Rica, las instituciones, para preservarlas y mejorar, porque no se trata solo de preservar sino de mejorar.

“Estamos en un escenario mundial muy complejo, si solo nos vamos al contexto centroamericano. Panamá ha ido mejorando, ha ido generando instituciones electorales fuertes, pero de ahí para arriba la situación es compleja; por ejemplo, le puedo citar el caso de Guatemala, donde he estado en diferentes procesos electorales como observadora internacional.

“Yo digo que el constituyente nuestro fue sabio, tanto originario como el derivado, porque el constituyente, al determinar que iban a interactuar los poderes tradicionales más el TSE, le saca a cada uno algunas de sus facultades y esas funciones se las dan al TSE”.

Zetty Bou, nueva magistrada del TSE, aboga por aumentar la capacitación de mujeres para que puedan participar en la política, así como formar nuevos líderes para refrescar las agrupaciones políticas. Foto: (JOHN DURAN)

Momentos críticos en su labor

El interés de Zetty Bou siempre ha sido la política, pero no la partidaria. Esta inquietud la llevó a ganar en el 2004 el concurso para la magistratura suplente del TSE. La juramentaron un 24 de diciembre.

Tras casi dos décadas en el TSE, Bou ha visto la institución pasar por momentos álgidos. Tales fueron los casos de las elecciones nacionales del 2006, el referéndum por el Tratado de Libre Comercio (TLC) y las presidenciales del 2018.

“En el 2007 me incorpore como propietaria y nos tocó manejar toda la primera parte de la convocatoria al referéndum, entonces fue un proceso que era como dos trenes que iban a chocar y, si el asunto no se sacaba de las calles y se pasaba a una decisión jurídica, más que una decisión jurídica, a una decisión que se tomara en otro ámbito, podría ser una situación muy compleja para el país.

“Aparte, había que darle a las personas una explicación de por qué las reglas de los procesos electorales no aplicaban en el proceso, que eran otra reglas. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo participando directamente porque era parte del Sí, era el que lo está impulsando; entonces tenían cualquier cantidad de denuncias que alegaban que era beligerancia.

“Esa era nuestra primera lección y ahí tuvimos resultados ajustados, que es el peor escenario que puede tener un organismo electoral. Hubo una tensión enorme afuera y adentro, en el salón de escrutinio; fue muy intenso, teníamos fiscales de los partidos encima. En la noche de la elección, no se sabía quién había ganado.

“Luego nos vamos al 2018 donde la elección fue muy complicada, porque con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a muy poco de la convocatoria a elecciones, se nos generó un gran problema. La discusión política se centró sobre el matrimonio igualitario.

“Ahora, me tocó incorporarme a las elecciones presidenciales del 2022 a un mes de la elección, que es cuando don Luis Antonio Sobrado se retiró y yo salgo favorecida en el sorteo a escasas semana de la elección.

“Fue importante también por el periodo de transición, con la primera mujer presidenta (María Eugenia Zamora), que es capaz y ha logrado montón de cosas”, dijo.

De forma paralela, durante sus años como suplente, la magistrada Bou también se dedicó al litigio, lo que considera que le ha ayudado a contar con una visión externa.

Explosión de partidos

Dentro de los cambios que más la han impactado en los últimos años, ha sido pasar del bipartidismo a una “explosión de partidos”, de la mano con el debilitamiento de las agrupaciones, lo cual lamenta.

“Nosotros teníamos un sistema diseñado para un escenario de bipartidismo que hubo que ajustar a un sistema diferente.

“Junto a eso, llegó el debilitamiento de los partidos políticos, que eso también afecta. A mí me tocó ver desde afuera cómo en esos partidos había una formación de líderes y cuadros, pero eso creo que, por un tema de falta de financiamiento internacional, bajó y entonces esa preparación de los líderes cambió y ha sido una cosa que a los partidos los ha afectado.

“También, la decisión de legislador de separar las elecciones nacionales y municipales vino a introducir cambios en la dinámica de los partidos políticos.

“En cuanto al electorado, yo sueño con que los partidos vuelvan a encantar a los ciudadanos para que vuelvan a votar, porque usted no reduce la abstencionismo en lo electoral; usted puede contribuir a ayudar a la gente a participar y a motivarla, pero la gente es la que decide con base a una oferta.

“Yo no creo que volvamos a un escenario como el bipartidismo, y los partidos van a tener que hacer su reacomodo. No importa la cantidad de partidos que haya, pueden ser muchos, pero que sean partidos que tienen sus fortalezas y vocación de permanencia en el tiempo”, expuso Bou.

Nuevo plan de reformas electorales

“Estamos trabajando en los controles, para que el partido político tenga una base distrital que pueda llegar, que sean más personas en las que se necesitan para formarlo, más adiciones, que los partidos si no logran subsistir realmente que puedan desaparecer y que no se mantengan ahí indefinidamente en el tiempo.

“En el tema de financiamiento, es darles a los partidos más financiamiento en un determinado momento, con controles más fuertes, pero es el momento en el que los partidos necesitan el dinero, no lo necesitan después de las elecciones, lo necesitan para seguir funcionando.

“Ahora los partidos tiene la dificultad de qué es por reembolso: entonces ellos tienen que poner recursos para efectos de poder contratar un curso y después de ahí reembolsarlo, la idea es que se puedan realizar esas contrataciones para que se debe la capacitación, porque nosotros damos capacitación a partidos y personas, pero no es ideológica, pero los partidos deben darle información ideológica a su gente.

“No se trata de una reforma integral, en realidad son reformas que nosotros hemos visto dónde hay necesidad.

“En el nuevo paquete, vamos a seguir trabajando el fortalecimiento de lo que son partidos políticos y otras mejoras también a la parte del financiamiento, pero sobre todo es eso, que corresponde a partidos”.