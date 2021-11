Votos de Carolina Hidalgo y Wálter Muñoz sobre salario escolar fueron reportados al revés

Después de que el martes la Comisión de Jurídicos del Congreso aprobó una moción que sepultó el proyecto de reducción de exoneraciones fiscales, las técnicas del foro aclararon la confusión sobre la forma en que votaron los diputados Carolina Hidalgo y Wálter Muñoz, de los partidos Acción Ciudadana (PAC) e Integración Nacional (PIN), respectivamente.

En un principio, las defensoras de la moción informaron de que Hidalgo había votado a favor de eliminar la posibilidad de cobrar impuesto de renta al salario escolar de los funcionarios públicos, y que Muñoz había votado en contra.

Sin embargo, la votación fue al revés: Carolina Hidalgo votó en contra y Wálter Muñoz, a favor.

La jefa administrativa de Jurídicos, Daniela Agüero, explicó que se revisó la transmisión y el sistema de votación, para determinar el orden en que aparecen los diputados en las pantallas que registran sus votos. Así se determinó quiénes votaron a favor y quiénes en contra de la propuesta de José María Villalta, del Frente Amplio.

La moción la aprobaron Wálter Muñoz, la independiente Paola Vega, José María Villalta y Franggi Nicolás Solano, del PLN.

Solo votaron en contra Jorge Fonseca Fonseca y Carolina Hidalgo, mientras que Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), se salió de la comisión segundos antes de la votación y no asistieron Mileyde Alvarado, de Restauración Nacional (PRN), y el liberacionista Wagner Jiménez.

El martes, la diputada independiente Paola Vega aseguró que los votos afirmativos eran de Franggi Nicolás, José María Villalta, Carolina Hidalgo y ella misma, y que Muñoz votó en contra por error.

A través de un audio, Franggi Nicolás, presidenta de la Comisión de Jurídicos, informó a la prensa de que la votación era tal como la había informado Vega, lo cual finalmente no era correcto.

Si bien Wálter Muñoz aseguró que él no votó en contra por error, sino que lo hizo conscientemente, la revisión hecha por las funcionarias de la comisión determinó que él votó a favor de mantener la exoneración del salario escolar.

En tanto, Jorge Fonseca no recordaba si había votado a favor o en contra.

La propia Nicolás informó, el miércoles, cuáles eran los resultados verdaderos de la votación, tras hacer consultas a las técnicas parlamentarias.

La moción 14 eliminó los artículos 3, 4 y 5 del proyecto sobre exoneraciones, donde se establecía que los empleados públicos debían pagar el impuesto sobre la renta por el salario escolar que reciben a principios de año.

Ese era uno de los puntos fuertes de la iniciativa, bajo el entendido de que los funcionarios que debían pagar el tributo sobre el salario escolar son los que reciben remuneraciones superiores a los ¢817.000.

“Voté en contra de la moción porque parte de mejorar las finanzas públicas, pasa por eliminar las diferencias y desigualdades que existen entre trabajadores públicos y privados.

“Las personas empleadas públicas tienen un ingreso que es parte de su salario y, como ingreso, creo que se debe gravar con renta, así como se hace con cualquier salario de cualquier persona empleada del sector privado. Eso sí, de hacerse, creo que debe ser con las escalas de renta que actualmente tenemos, para que el impuesto sea progresivo”, dijo Hidalgo Herrera.

Sin registro de votaciones

La directora del Departamento de Comisiónes, Sonia Cruz, explicó que las actas de las comisiones no registran la forma de votación de cada asunto en las sesiones, sino que son “actas literales”, o sea, que se construyen con base en lo que dicen los diputados en una sesión y queda en la grabación.

Aunque el sistema electrónico permite registrar las votaciones y se podrían también revisar en la transmisión por streaming de una sesión, existen dos riesgos: primero, que los diputados no utilicen bien el sistema y no reflejen la votación de cada asunto a través de la tableta con la que se controla el sistema, y segundo, que el streaming no transmita la pantalla donde se puede verificar una votación.

Cruz alegó que, para casos donde se deben dilucidar los resultados de una votación, se tendría que recurrir a una revisión conjunta del acta, el sistema de votación y la transmisión por streaming.

En el caso del plenario, hay un funcionario dedicado a escanear mociones; otro funcionario encargado de controlar el sistema de micrófonos para dar el uso de la palabra y otro encargado de capturar en formato PDF cada una de las votaciones, para integrarlas al acta de la sesión. Sin embargo, eso no sucede con las comisiones, a pesar de que cada una tiene un sistema que permitiría hacerlo.