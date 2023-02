Unión Europea presiona a Costa Rica por renta mundial, dice Nogui Acosta

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que la Unión Europea está presionando a Costa Rica para que avance en la aprobación del mecanismo de impuesto de renta mundial, el cual consiste en cobrar tributo sobre todas las rentas que gane una persona independientemente del país en que las obtenga.

El jerarca dijo que el país corre el riesgo de consecuencias en corto y mediano plazo si no avanza en la reforma.

Así se lo planteó el ministro a los jefes de las fracciones legislativas este jueves, al mediodía, en la reunión semanal de los voceros partidarios, en compañía de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y personeros de la Cancillería de la República. La cita fue privada, en el salón adjunto a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

“La Unión Europea nos plantea la necesidad de un cambio en nuestro sistema tributario. Ellos quieren que avancemos hacia la renta mundial. No hacerlo, tendría consecuencias de corto y mediano plazo”, declaró el ministro a La Nación.

Agregó que compartió con los jefes del Congreso esa realidad, “como un paso previo a generar un proyecto de ley que pueda incorporar este elemento”.

Acosta alegó que la cita fue privada porque van a hablar con los representantes de los empresarios sobre el tema, posteriormente. “Creemos que era lo razonable hablar con los jefes en privado, de previo a hablar con los empresarios, y no generar un ruido antes de eso”, detalló.

Para cobrar el impuesto sobre la renta mundial, se utiliza el criterio de residencia sujeta a tributación en el país donde efectivamente habita la persona, pero cobrando el tributo sobre todas las rentas obtenga esa persona en cualquier parte del mundo.

Ya el Ministerio de Hacienda había anunciado que avanzaría hacia el cobro de renta territorial reforzada, que tiene elementos parecidos a la renta mundial, pero con ciertos matices. Consiste en cobrar tributo sobre las rentas obtenidas en el exterior con recursos generados en Costa Rica. Tal es el caso de las ganancias por inversiones financieras, por ejemplo.

De hecho, Nogui Acosta expresó que, durante los últimos meses, ha habido una fuerte discusión sobre el cobro de renta “territorial reforzada” producto de una resolución de la Sala Primera sobre la potestad de la Dirección General de Tributación.

Los magistrados se pronunciaron a raíz de varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por los bancos Promérica, Lafise y BAC Credomatic contra las actuaciones de fiscalización de Tributación y jurisprudencia de la Sala Primera.

Los bancos habían cuestionado que el fisco revisó sus declaraciones de impuestos previas al 2020, y determinó que los ingresos generados por inversiones en el exterior tuvieron su origen de fuente costarricense, por lo cual los rendimientos obtenidos estaban gravados con el tributo de renta. No obstante, la Sala Primera le dio la razón a Tributación.

Gobierno cobrará impuesto de renta por inversiones en el extranjero

El ministro había dicho, el 1.° de febrero en la Asamblea Legislativa, que la Unión Europea pide la renta mundial para evitar una doble no imposición a las personas y las empresas. “Y ese es el caso particular de una empresa que no paga renta en un país y no paga renta en el otro. Eso no debería ser permitido”, dijo en esa ocasión.

Este jueves, Acosta comentó que la propuesta de reforma tributaria sobre renta mundial se incluiría dentro del proyecto sobre renta global que viene preparando, desde hace varios meses, Hacienda.

“Tenemos que hacer un proceso de sensibilización importante en Costa Rica”, acotó.

A la salida de la reunión de los jefes de fracción, solamente Jonathan Acuña atendió a la prensa para comentar lo planteado por Acosta en la cita privada.

Noticia en desarrollo