Unidos Podemos confirma doble postulación de exdiputada Natalia Díaz

Unidos Podemos Unidos Podemos realiza en el Hotel Irazú su asamblea nacional para repetir el acto de ratificación de sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia y diputados. Foto: cortesía Unidos Podemos

La asamblea nacional del Partido Unidos Podemos, confirmó la doble postulación de Natalia Díaz. La exlegisladora es la candidata a la presidencia por su agrupación y, al mismo tiempo, encabeza la papeleta de diputados por San José, para las elecciones del 2022.

Díaz fue legisladora por el Movimiento Libertario en el periodo 2014-2018. Tiene 36 años y es Máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, Economía y Desarrollo Sostenible por el Incae Business School. Además, tiene un bachillerato en publicidad y una licenciatura en Comunicación en Mercadeo por la Universidad Latina de Costa Rica.

En la repetición del acto de ratificación que se desarrolla este domingo en el Hotel Irazú, San José, por orden del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de forma unánime 55 delegados reafirmaron a exlegisladora como su candidata a la presidencia.

Posteriormente, con un resultado de 54 a favor y uno en contra, se confirmó su postulación para el Congreso junto con el del segundo lugar de la provincia, Carlos Porras Sequeira, abogado especialista en Derecho Público.

La agrupación debió correr este fin de semana para repetir el acto de ratificación de candidaturas a la presidencia, vicepresidencias y diputados que había hecho con votación pública en el mes de junio. El TSE le advirtió a varios partidos políticos, días atrás, que la acción debió ser validada con voto secreto.

Díaz lamentó que tres meses después de haber realizado la asamblea nacional, les advirtieran de la subsanación, pese a que asegura haber recibido, el 3 de setiembre, la confirmación escrita del Tribunal confirmando de “que todo estaba en orden y que tomaban nota de las candidaturas”.

“Sin embargo, de sorpresa, más o menos el 23 de setiembre, nos enviaron otra nota diciendo que teníamos que repetir la asamblea, sabiendo que ya habíamos recibido la primera nota que nos indicaba que estaba todo en orden. Es algo que me preocupa”, señaló la candidata.

Hacer una actividad contrarreloj, provocó que a la repetición del acto de confirmación asistieran 55 de los 70 delegados nacionales del partido.

“Fue un reto enorme porque se tiene que convocar la asamblea nacional con cinco días hábiles de anticipación. Convocar en poco tiempo a todos los delegados del país, teniendo restricción vehicular, un fin de semana que de por sí es complicado, demuestra que el partido está comprometido”, resaltó.

Propone rebajar impuestos y focalizar ayuda social

Por otra parte, Díaz ve opciones de volver a ocupar un cargo público a partir del 2022, ya sea desde la presidencia o en la Asamblea Legislativa, esta vez con la agrupación que ella fundó hace tres años.

Si los costarricenses le dan la confianza, dijo, desde el lugar donde esté impulsará el fortalecimiento de la clase media, reducir las cargas fiscales y que la política social se enfoque en los más necesitados.

“Es una idea que siempre he defendido desde mi periodo como diputada, no es algo nuevo. Solo así se puede reactivar un país. Con más cargas, con más impuestos y con más trámites no podremos salir adelante.

“Que la política solidaria se enfoque en los que más necesitan. Lo que queremos es dignificar a las personas, que se sientan útiles a la sociedad. Que tengan todos los medios para salir adelante. No queremos que dependan de un Estado sino que puedan ser autosuficientes para desarrollarse como seres humanos. Que el Estado sea facilitador al ciudadano”, finalizó.

Unidos Podemos se conformó el 21 de abril del 2018. Participó en las elecciones municipales del 2020 en 52 cantones. La agrupación logró la alcaldía de Oreamuno, cinco síndicos propietarios y 36 concejales.