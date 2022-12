Trol dice haber recibido dinero de funcionaria para hablar bien del presidente

Alberto Jesús Vargas Zúñiga, administrador de la página del trol Piero Calandrelli, asegura haber recibido dinero de una funcionaria de Casa Presidencial para hablar bien en redes sociales del mandatario Rodrigo Chaves Robles y atacar al oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Vargas, quien días atrás afirmó que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, le hizo varios pagos de ¢100.000 a través de un intermediario para atacar a periodistas, declaró este miércoles a Telenoticias, de Canal 7, que también recibió dinero de parte de Mayuli Ortega Guzmán, una funcionaria de la casa de gobierno cercana al mandatario.

“Se dio un dinero bajo ese mismo objetivo de atacar al partido oficialista, hablar bien de don Rodrigo Chaves en redes sociales y hablar bien del partido nuevo, el Partido Pueblo Soberano (PPS), en redes sociales”, aseguró Vargas en la edición del mediodía del telenoticiero.

Ortega es una funcionaria de Casa Presidencial del área de Enlace Territorial. A principios del mes de setiembre apareció en un video junto con la exdiputada del Movimiento Libertario, Mireya Zamora, impulsando la creación de un partido “rodriguista”, al margen del gobernante PPSD que llevó a la presidencia a Rodrigo Chaves, en las elecciones del 2022.

Dos funcionarias de Casa Presidencial impulsan creación de partido ‘rodriguista’

En las pasadas elecciones, Ortega fue “subdirectora general de campaña” de Chaves. Además, según confirmó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al medio digital CRHoy, el 30 de setiembre, ella es la presidenta de la nueva agrupación afín al mandatario que, para esa fecha, ya había gestionado su inscripción formal.

La Nación llamó al número celular de Ortega para consultarle sobre lo manifestado por el trol Piero Calandrelli, pero al marcar saltaba directo a la contestadora electrónica.

Alberto Vargas precisó este miércoles a Telenoticias que el dinero lo recibió en setiembre pasado, con la promesa de que los pagos continuarían en enero del 2023. Como prueba aportó la captura de pantalla de una notificación enviada a su correo electrónico por el Banco Popular, el 25 de setiembre, de una transferencia de ¢100.000 que recibió por Sinpe Móvil.

La transferencia la realizó Mayuli del Carmen Ortega Guzmán, según el comprobante 2022092515183010943914487 enviado al correo electrónico de Vargas.

El administrador del trol Piero Calandreri aportó a Telenoticas esta notificación de la transferencia recibida de parte de Mayuli Ortega. Foto; captura de pantalla.

Vargas dijo que la solicitud de atacar al PPSD sería para “traerse abajo” al partido de gobierno, con tal de “inflar el capital electoral” de la nueva agrupación. La Nación consultó a la diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD, sobre la denuncia de Vargas.

La legisladora no respondió. En setiembre pasado, cuando se le consultó sobre el impulso a la nueva agrupación, dijo: “Alrededor de estos otros movimientos y partidos que se puedan conformar, nosotros seguimos nuestra línea de partido. Nacimos como un partido que quería poner nuevos liderazgos y también comprendemos que, después de algo parecido a esto, ahora se puede generar una serie de movimientos o partidos que quieren atribuirse ser los máximos rodriguistas”.

El nuevo Partido Pueblo Soberano tiene presencia en redes sociales y en su página web se promociona el eslogan “Soy rodriguista, pienso libre, decido libre”.

También aparece un formulario para que la persona se adhiera al movimiento y reciba boletines, así como un mensaje en audio en el que anuncia el inicio de una cruzada nacional con un proyecto político que, según dice, dé continuidad a los “grandes logros” que está desarrollando el presidente Chaves.

“Mismos que están orientados en los más altos valores morales y espirituales. Estamos aquí porque la batalla, la lucha y los esfuerzos por hacer que el buen gobierno sea posible apenas han comenzado. Debemos seguir proyectando y planificando el futuro”, dice el audio que termina con una cita bíblica.

Acudirá al OIJ Copiado!

Este miércoles, el administrador de la página del trol Piero Calandrelli reiteró en Telenoticias que recibió varios pagos de la ministra de Salud para atacar a periodistas en redes sociales. Aseguró que en un principio trabajó con Chacón “ayudándole con varias actividades en el Ministerio de Salud”.

“Luego comenzaron las solicitudes un poco fuertes de atacar a periodistas, de atacar a diputados. El modus operandi de ellos de hecho es majar la imagen de la persona que emite un mensaje que a ellos no les convenga. Ellos destrozan la imagen de la persona que quiera expresar algo que a ellos no les convenga, lo vienen haciendo desde hace siete meses”, insistió Vargas.

Expuso que, a raíz de sus recientes revelaciones sobre los pagos recibidos, ha sido atacado en redes sociales por perfiles afines al mandatario. Dijo que incluso ha recibido amenazas por teléfono, a través de llamadas de números privados. Las amenazas se han extendido a una amiga, según contó.

“Me han estado amenazando (diciendo) ‘dejemos las cosas así, no da para tanto’, que no da para tanto. Tengo un pantallazo donde me solicitaban retractarme de lo que he dicho en redes sociales, lo cual no pienso hacer y quiero seguir adelante con todo esto”, declaró Vargas.

El administrador del personaje ficticio adelantó que acudirá al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a consultar qué procede con estas denuncias, las cuales, agregó, son la punta del iceberg, pues sostiene que hay más personas involucradas en ataques a periodistas y diputados.