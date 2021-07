Silvia Sánchez: Así habla la voz más joven de la próxima Asamblea Legislativa

Silvia Sánchez, del PLN, ganó la última curul por Alajuela. | JORGE ARCE (Jorge ARCE / EF)

Los astros de la política se le alinearon a esta joven de 25 años y acabó en un puesto seguro de la papeleta por Alajuela. Ahora será diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), la curul más joven de todas y dice estar suficientemente preparada.

Sus prioridades será la juventud y lo comunal, respondió en el club verdiblanco de su San Ramón, donde aún se exhibe un afiche del candidato presidencial Johnny Araya con el fallido eslogan de “contráteme”. A esta egresada de Administración de Empresas (Universidad Latina), profesora en dos colegios y ´amante de música romántica, le parece que el PLN ha hecho una buena campaña. Está optimista.

¿Y en qué momento pensó en hacer carrera política?

Bueno yo estaba dando clases de contabilidad y gestión empresarial en los colegios Julio Acosta y Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces he compartido con muchos jóvenes y he trabajado con organizaciones aquí en San Ramón y al ver la problemática y necesidades de jóvenes me motivo para ingresar en esto.

Cuando habla de los problemas de los jóvenes, ¿a qué se refiere?

La educación porque muchos tienen dificultades para estudiar y la problemática del empleo, que hay muy pocas fuentes de empleo.

¿Cómo pudo usted superar todo el proceso interno de un partido con tanta gente como el PLN, con su lucha de tendencias y de intereses locales?

Bueno, yo encabecé la papeleta de mi distrito (Alfaro) y fui delegada cantonal y participé para ser la presidenta provincial de la Juventud y la gané y eso me dio posibilidad de ser candidata a diputada.

¿Quién la apoyó?

Mi familia y amigos, mi hermano siempre me ha ayudado...

Pero hablo de apoyo político. ¿Edgardo Araya (actual diputado?

Bueno sí, él. Y doña Xinia Rodríguez, que también fue diputada.

¿Su papá? (secretario del Concejo municipal por 30 años)

Claro, él también.

¿A quién le dijo primero que usted quería ser diputada?

Mi hermano, que siempre ha trabajado conmigo. Y al diputado, porque yo trabajé con él en la campaña de él para ser diputado.

Hubo grupos tradicionales del PLN que no la apoyaron a usted.

Di, a como le digo, influyó mucho el apoyo de tantos jóvenes, más cooperativistas y mujeres.

El PLN perdió San Ramón.

Es que había cinco candidatos a diputados en puestos elegibles y el cantón se dividió muchísimo.

Pero el PLN era el fuerte, ¿no?

Umjú, es que, como le digo afectó tener estos cinco candidatos.

¿Se siente capacitada para ser diputada?

Claro que sí.

¿De dónde viene su capacidad?

Este, bueno, por todo el trabajo en la comunidad; conozco las necesidades que hay.

¿Usted se especializa en qué?

Juventud y lo comunal.

¿Y temas sustantivos?

Bueno, es que todavía no hemos dividido los temas en la fracción, pero me quiero enfocar en la comunidad.

¿Qué es lo más urgente en la Asamblea Legislativa?

Bueno, hay que ver lo de la reforma al reglamento de la Asamblea... es que no hay como un tema específico. Son cosas que vamos a analizar. No tengo un tema específico.

¿Qué reformaría al reglamento de la Asamblea Legislativa?

Talvez los tiempo para hablar y que un solo diputado pueda paralizar un proyecto de ley.

¿Cómo se evitaría esto?

Hay que analizarlo, pero es solo mi opinión al respecto.

¿Cómo ha sido el trabajo del diputado Edgardo Araya?

Muy bueno.

¿Por qué?

Por la obra comunal.

¿Cuál cree usted ha sido el papel de los diputados jóvenes?

Este... bueno.

¿Recuerda alguno?

Sí, pero no estoy muy empapada con lo que hicieron. Tendría que analizarlo para opinar.

¿Los podría identificar?

De vista, pero no sé el nombre.

¿Usted sigue la política de cerca y sabe qué ocurre en ella?

Ah, sí, sí, claro.

¿Cuál es el mejor ministro?

Yo creo que el Ministro de Educación ha hecho buen trabajo.

¿Algún otro?

Ese, porque he visto en educación. Hay otros, pero prefiero limitarme a ese.

¿Y el peor ministro?

No podría decirle un nombre.

¿En cuál sector ha quedado debiendo este gobierno.

Vamos a ver...eh, talvez lo que dicen es infraestructura vial.

¿Hay algo que se pueda hacer desde la Asamblea Legislativa por la infraestructura?

No, creo que no.

¿Así está bien el marco legal?

Como está en el plan de gobierno de Johnny, de modificar eso, es que no recuerdo las palabras específicas. Dotar de recursos al MOPT y que trabaje mejor.

¿Apoya el matrimonio gay?

No; estoy en contra, porque yo crecí en una familia de matrimonio y hombre y mujer; por mis creencias religiosas creo que matrimonio es hombre y mujer, pero igual respeto por completo.

¿Por sus creencias?

Bueno, yo no estoy a favor del matrimonio gay, al igual que como partido se ha estado diciendo.

¿Debe Costa Rica seguir siendo un país con religión oficial?

Sí, porque sí, para que las iglesias puedan dar su opinión acerca del Estado e incursionar sobre las decisiones.

¿Le parecería bien que una empresa privada pueda dar el servicio eléctrico en su casa?

Es un tema que debo analizar.

¿Le parece bien quitar el requisito de examen de bachillerato para estudiar carreras técnicas?

¿Como lo ha propuesto Johnny? Bueno, no es quitarlo del todo; es facilitar los estudios. Muchas veces los chicos se estancan.

¿Hay que aumentar los impuestos en este país?

Lo que hay que hacer es una reforma fiscal como se ha venido planteando.

Sí, pero eso implicaría aumentar los impuestos.

Sería reformarlo y ver cómo se acomoda sin afectar a todos.

¿Cuáles sectores deberían tener más impuestos?

No podría responder eso específicamente; tengo que analizar.

¿Apoyó usted el Tratado de Libre Comercio (TLC)?

En esos años (octubre 2007, con 19 años de edad) yo ni podía votar; ni siquiera recuerdo cuál era mi mentalidad. Fue hace muchos años. Alguien de 14 años no analiza si sí o si no.

¿Por qué votó por Chinchilla?

Porque me gustaba su plan de gobierno y los ideales del PLN.

¿Ha sido buena presidenta?

Sí, ha hecho lo que ha podido, pero la culpan de todo, por huecos en la calle y eso. Ha hecho un buen trabajo.

¿Puede decir un error de ella?

En este momento no.

¿Y un acierto?

El programa Empléate (trabajo para jóvenes).

Usted siendo de San Ramón ¿apoyó el movimiento contra la concesión de la carretera San José-San Ramón?

Sí, pero creo que debe hacerse esa carretera.

Apoyaba a los opositores...

No, no apoyaba a uno ni otro; es solo mi opinión. Estuve anuente a lo que pasaba.

¿Tendría hijos?

Sí me gustaría, pero no ahora.

¿Por qué tendría hijos?

Para que una mujer... es algo bonito para una mujer poder realizarse, me gustaría.

¿Ser diputada a los 25 años no es matar la libertad de ser joven?

No, es algo que me gusta.

¿Estará los cuatro años?

Sí.

No es cierto entonces la versión de que usted estaría un tiempo y le dejaría su campo a Luis Carlos Araya (5 lugar por Alajuela y hermano del candidato).

No, tengo un gran compromiso con jóvenes y comunidad y no quiero renunciar. Mi idea es estar hasta el 2018.

¿Qué opina del trabajo de él como diputado (2006-2010)?

No sé; estaba chiquitilla.

Pero usted tenía entre 17 y 21 años.

Estaba enterada, pero en este momento no le puedo decir tal diputado hizo tal cosa y tal diputado hizo tal otra. He escuchado que hizo una gran labor, pero no sé qué.

¿Le parece bien el sueldo de un diputado?

Me parece que no debería tener los dos aumentos anuales, sino como el sector público, con un aumento por año.

¿Le parece bien lo que gana un diputado?

Es lo establecido

¿Pero está bien?

Sí está un poco alto, por eso vamos a proponer cambiarlo.

¿Cómo es para una joven de 25 años , con solo dos de haber salido de la Universidad, tener un trabajo de más de ¢3 millones?

Con tanta carrera de la campaña, ni lo he pensado.

¿En serio?

Bueno, es que no me he sentado a analizarlo. Yo siempre he trabajado, en las vacaciones del cole, en una tienda y después como secretaria en medio tiempo. Siempre me he ganado algo.

¿No le da temor enfrentarse a gente muy experimentada en la Asamblea Legislativa?

No, porque la experiencia de ellos no me hace menos a mí. Tengo ganas de trabajar y demostrar que la juventud sí puede aprovechar los espacios.