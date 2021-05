“Que no ponga a Fernando Zamora ni a Fernando Berrocal a decirlo, ¿por qué no sale él (Figueres) a decirlo?. El país está muy golpeado de ver la manipulación y la insinceridad de la política, por eso los jóvenes sienten asco de la política. Que dé la cara y diga él, no sus colaboradores, que diga él si está de acuerdo o no en postergar la convención para que el país sepa cuál es la posición de cada uno”, dijo Araya a La Nación, minutos antes que Figueres se refiriera a este asunto.