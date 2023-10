Rodrigo Chaves justifica visa a hondureños: La relación comercial se torna secundaria

El presidente de la República, Rodrigo Chaves aseguró que, en la decisión de solicitar de visa a los nacionales de Honduras para ingresar a Costa Rica, pesó más la seguridad que el comercio con el vecino centroamericano.

“¿Usted cree que yo voy a ver la balanza comercial de Costa Rica y Honduras al avalar la decisión y recomendación del ministro de seguridad pública? No”, aseveró Chaves.

“Cuando todo el mundo clama por la seguridad de la ciudadanía y el derecho a la vida de nuestros ciudadanos, los números económicos son o deben volverse secundarios”, manifestó Chaves.

La imposición de la visa empezó a repercutir en la actividad comercial, debido al impedimento de ingreso a los conductores del transporte de carga de Costa Rica, informaron varias organizaciones empresariales.

Según dijo el presidente de la República, la justificación se fundamentó en información clasificada sobre la presencia grupos hondureños de sicariato establecidos en las provincias de Limón y Puntarenas.

“Teníamos información fehaciente de grupos que venían no solo a hacer sicariato (...), como en la detención de un exmilitar hondureño que vino a matar a alias Chuck, con armas de guerra. la Policía lo detuvo y se lo mandamos al Poder Judicial. Entendemos que algunos otros vinieron a establecer escuelas de sicariato”, afirmó el presidente.

Chaves aseveró haber sostenido una conversación con Xiomara Castro, presidenta de Honduras, a la cual le habría explicado su motivación para aplicar las medidas de ingreso a Costa Rica.

“Costa Rica puso una visa consular, que es la rapidita”, dijo Rodrigo Chaves, quien aprovechó el espacio para comprometerse a revisar la medida y dejar pasar a los transportistas con identificación hondureña si ese país accede a dar el mismo tratamiento a los choferes costarricenses.

“A mí no me sorprende que el Gobierno Honduras esté preocupado por esto, hasta lo encuentro legítimo que quieran dialogar, obviamente nosotros somos un pueblo hermano con los hondureños”, agregó.

Mario Zamora, ministro de Seguridad, insistió en que el impacto por restringir el ingreso de los hondureños es escaso.

“Lo primero es describir el flujo migratorio, es inexistente el turismo Costa Rica-Honduras, Honduras-Costa Rica, de muy bajo impacto”, afirmó.

Zamora agregó que las medidas migratorias de imposición de visa constituyen una facultad soberana de un Estado y no depende de la aprobación internacional.

“Nos sorprende la intromisión de Honduras; es un asunto estrictamente interno de Costa Rica y de política interna de este país”, indicó el ministro.

Óscar Arias cuestionó la medida

El expresidente Óscar Arias Sánchez publicó el 10 de octubre, en su perfil de X, una crítica a la decisión del Gobierno costarricense de solicitar visa a los hondureños.

“Pienso que, desde que fusilamos a Francisco Morazán un inolvidable 15 de setiembre, no habíamos tomado una decisión tan equivocada como exigirle al pueblo hondureño visa para visitar nuestro país”, escribió Arias.

En tanto, Chaves afirmó que le da tristeza que el exmandatario opine “sin tener la información, sin saber qué es lo que está pasando”.

Chaves alegó que Costa Rica posee requisitos de visa con otros “pueblos hermanos” como Colombia, Corea del Norte e Irán.

“La responsabilidad es mía, del ministro de Seguridad y del canciller, y tomamos decisiones sobre bases de información y no de deseos de seguir figurando políticamente. Qué pena me da, pero así como respeto al gobierno hondureño que quiera participar en esto, no encuentro legitimidad en estas manifestaciones, que lo que pretenden es que volvamos a lo mismo, atravesarle el palo a la carreta”, comentó Chaves.