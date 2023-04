Rodrigo Chaves defiende decisión de no transferir ¢26.000 millones a CCSS

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, defendió la decisión del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de no transferir ¢26.000 millones que los diputados reasignaron, en el Presupuesto Nacional del 2023, para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Para este año, el Gobierno recortó en ¢54.000 millones el presupuesto para pagar las cuotas estatales de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS.

Las partidas previstas para ello bajaron de ¢382.700 millones a ¢328.700 millones, debido a un corte del 14,2% en las cuotas y otro del 13% en la contribución estatal para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo.

En la discusión del Presupuesto, los diputados recortaron ¢26.000 millones de la partida para el pago de intereses de la deuda pública, bajo el argumento de que ese rubro suele subejecutarse, y se los asignaron a las transferencias para la CCSS.

No obstante, el ministro de Hacienda afirmó que esa medida fue inconveniente y no girará esos y otros recursos, reasignados por los legisladores, hasta que no estar seguro de que el Gobierno tendrá suficiente dinero para pagar los altos intereses de la deuda.

'Gota de agua en una plancha hirviendo'

El mandatario Rodrigo Chaves defendió esa posición. Adujo que transferir los fondos a la Caja equivaldría a echar una gota de agua en una plancha hirviendo y sostuvo que la institución está quebrada.

Según su decir, ese rubro no es nada en comparación con la deuda del Estado con la CCSS.

“¿Qué porcentaje es eso de los ¢9 billones (de deuda)? Estamos hablando de desvestir un santo para vestir a otro”, manifestó Chaves.

“¿Ayudaría? Tal vez, pero esos ¢26.000 millones son menos que los ¢27.000 millones que recetó el expresidente ejecutivo (Álvaro Ramos)”, agregó, en referencia al aumento salarial aprobado en la Caja.

Judicialización de la disputa

La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), anunció este martes que judicializará la disputa mediante una denuncia contra Nogui Acosta, ante el Ministerio Público, por un presunto incumplimiento.

“Los diputados y las diputadas le aprobamos ¢26.000 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social y el ministro de Hacienda sale diciendo que no lo va a girar. Él no tiene el derecho de no pagar los fondos de una partida que ya aprobamos.

“Es una hipocresía salir a decir que no hay cómo pagarle a la Caja, cuando nosotros hemos hecho el esfuerzo de encontrar plata hasta donde no la hay, para que poco a poco se le gire a la Caja”, expresó Guillén.

'Es un tema que tenemos que discutir'

El presidente adujo que la deuda con la Caja fue acumulada durante los gobiernos anteriores.

Sostuvo que el Gobierno Central no tiene recursos para pagar esa deuda. “Bueno, es que para argumentar y pegar gritos de ‘¡páguele a la Caja!’, así como energúmeno, es muy fácil, pero la matemática es más cruel que la demagogia”, expresó Chaves.

Actualmente, existe una billonaria diferencia en los cálculos sobre el monto de la deuda del Estado con la CCSS.

Mientras la CCSS estima el pasivo contingente en ¢2,4 billones, a abril de 2022, Hacienda estima que es de ¢280.000 millones, es decir, ¢2,4 billones menos de lo estimado por la entidad de Seguro Social.

En el año 2021, el Estado transfirió a la CCSS un total de ¢348.800 millones en aportes estatales a pensiones y a la atención de salud. No obstante, la Caja le cobró facturas por ¢529.400 millones, según datos validados por la Contraloría General de la República.

Solo ese año, la diferencia fue de ¢180.600 millones.

“Es muy fácil decir ‘estoy quebrada, pero sáqueme usted’. Ese es un tema que tenemos que discutir. Díganme ustedes, ¿qué carretera no se construye? ¿Qué 5G no quiere que hagamos? Sí, estamos poniendo orden a la Caja y yo creo que por ahí se empieza. Voy a hablar con don Nogui (Acosta) para ver qué sigue”, dijo Chaves.