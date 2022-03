Rodrigo Chaves califica de ‘irresponsable’ bajar impuesto a gasolina

Rodrigo Chaves, candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), calificó de “irresponsable” la propuesta de rebajar el precio de los combustibles mediante una reducción en el impuesto. Así lo expresó en un conversatorio con la Cámara de Exportadores (Cadexco), el jueves en San José.

El aspirante explicó que una propuesta así no es viable para las finanzas públicas mientras estas no se estabilicen, aunque no descarta hacer ajustes en la estructura como el margen de Recope que representa el 8% del precio por litro de combustible.

Luego de que estalló el conflicto Rusia-Ucrania con alzas inminentes en el precio de los combustibles, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, presentó una propuesta para rebajar en ¢100 el impuesto a los combustibles, es decir, cerca de una tercera parte del tributo.

El PLN propuso que, para compensar los $350 millones que el Gobierno dejaría de percibir en un año, buscar medidas compensatorias como tomar parte de las utilidades de las empresas públicas.

Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, propuso primero congelar el crecimiento del impuesto y, posteriormente, dijo que evaluaría medidas adicionales.

Chaves se presentó ante los empresarios exportadores, como lo hizo Figueres el pasado 3 de marzo. En la dinámica del conversatorio, los candidatos a la segunda ronda electoral fueron consultados sobre infraestructura, seguridad, zonas francas e impuestos.

El aspirante del PPSD también se refirió al impuesto mínimo global del 15% a las empresas transnacionales acordado por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo del cual Costa Rica es parte. En ese sentido, Chaves manifestó que el país debe prepararse para eso, sin definir una posición a favor o en contra.

Otros temas de competitividad se concentraron en la obra pública; al respecto, Chaves destacó la baja inversión que realiza el país, por lo que propone atraer capital de inversión externo para el desarrollo de infraestructura.

Insistió en la instalación de escáneres en aduanas, con fines fiscales y de seguridad, como evitar el trasiego de drogas que juega en contra de la reputación del país en el exterior.

Sobre las alianzas comerciales, el candidato precisó que, de haber sido presidente en los tiempos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hubiese rechazado el acuerdo porque se dejó en desventaja a los agricultores. No descarta la integración a la Alianza del Pacífico mientras se haga con miras hacia el mercado del Este.