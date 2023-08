Rodrigo Chaves arremete contra Luz Mary Alpízar, presidenta del partido de gobierno

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, arremetió este miércoles contra la diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del partido que lo llevó al poder: Progreso Social Democrático (PPSD).

Chaves reaccionó así luego de que Alpízar se presentó este miércoles a la reunión de jefaturas de fracción de la Asamblea y se proclamó única diputada y jefa del PPSD, porque los otros nueve congresistas elegidos por este partido anunciaron su apoyo a otro partido aunque se niegan a renunciar a la fracción.

Alpízar solicitó al Directorio legislativo declarar independientes a los nueve liderados por Pilar Cisneros, quien a su vez alegó que ella es la jefa de fracción.

“La jefa de bancada del partido oficialista siegue siendo Pilar Cisneros Gallo, que junto con los otros ocho diputados, porque hay 10 menos doña Luz Mary, hay ocho que son los que representan los intereses legislativos y de política pública en el Congreso, ese no es el caso de doña Luz Mary.

“Yo no hablo con ella (Luz Mary Alpízar) desde hace un año, me la encontré el 25 de julio en Guanacaste, me dijo que tiene mucho de estarme pidiendo una cita, yo no tengo razón para dársela. No hay ningún interés común, no la he visto, no me he reunido con ella ni pienso en reunirme, porque mi tiempo es valioso”, dijo el mandatario.

Chaves recalcó que él no se ve trabajando con la presidenta del PPSD y justificó la decisión de los nueve legisladores de no renunciar a la fracción de Progreso aunque ahora apoyan a una nueva agrupación política.

El pasado 5 de agosto los nueve legisladores oficialistas dieron su apoyo públicamente al Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), el cual es presidido desde mayo por Federico Cruz Saravanja, asesor del mandatario Rodrigo Chaves Robles.

De por medio están recursos públicos como asesores legislativos, pues los independientes no tienen acceso a asesores de fracción ni pueden votar en reuniones de jefes de bancada. De hecho, Alpízar pidió al Directorio destituir a siete funcionarios de fracción y poner las plazas a su disposición.

“Yo no vi a los nueve diputados que sí representan los intereses del gobierno en la Asamblea decir que ellos están fuera del partido, ellos dijeron, que fundamentalmente no apoyan los objetivos electorales de ese partido (el PPSD), está bien”, agregó.

El mandatario indicó que le corresponderá al Congreso y le Directorio legislativo resolver la situación que se presentó en la bancada oficialista.

“Yo le solicito al directorio de la Asamblea que resuelva de una manera que no se dañen los intereses del pueblo de Costa Rica a través de los objetivos de política pública de esta administración en la Asamblea, dándole a alguien que no representa los intereses del gobierno, como el caso de Luz Mary Alpízar, que no los representa, una vocería o una representación que no tiene ni tendrá en el resto de la administración”, agregó Chaves.