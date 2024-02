Rodrigo Arias respalda a Gloria Navas para puesto clave de la Asamblea Legislativa

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, confirmó este jueves que respalda la continuidad de la diputada Gloria Navas Montero, de Nueva República (PNR), como presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso.

Desde ese cargo, Navas ha dirigido las negociaciones parlamentarias sobre los proyectos de seguridad ciudadana y ha tenido fuertes choques con el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

“En relación con lo de doña Gloria, lo que le puedo decir es que a mí, en lo personal, me encantaría que ella se pueda mantener presidiendo esa comisión. Es una señora que conoce los temas y que le da una importancia enorme para que todos saquemos esos proyectos (sobre seguridad ciudadana), que son importantes y urgentes para el país”, dijo Arias Sánchez a La Nación.

Gloria Navas, abogada penalista, declaró a este medio que su continuidad, tanto como en la vicepresidencia legislativa como en la presidencia de Seguridad y Narcotráfico, “es un tema de responsabilidad”.

“Si de alguna manera puedo servir, en las condiciones en que se me nombre, estoy dispuesta a seguir adelante. Yo vine, más que a hacer política, a hacer trabajos en favor del país, porque estamos en una situación delicada”, dijo la congresista.

Navas consideró que Costa Rica se ha convertido en un país muy desigual, por lo que ella espera servir y desarrollar su experiencia de vida en alguno de los puestos de la Asamblea, “por ejemplo, en la presidencia de la Comisión de Seguridad, a pesar de que es bastante sacrificado, o incluso, también en el Directorio”.

PLN debatirá reelección de Rodrigo Arias

Además, el presidente del Directorio dijo que la fracción parlamentaria de Liberación Nacional (PLN) comenzará a debatir, a partir del próximo lunes, la candidatura liberacionista a la presidencia legislativa para el próximo 1.º de mayo.

En diciembre pasado, Arias había adelantado su interés en la reelección, pero alegó que el tema debía discutirse una vez que pasaran las elecciones municipales. Ahora, tres semanas después de los comicios, Arias considera que es tiempo de que Liberación tome una decisión.

Consultado por La Nación, Arias confirmó que ha conversado con varios diputados y jefes de fracción, al tiempo que ha analizado la situación actual en la Asamblea Legislativa.

“Lo que quiero decir es que, para hablar de una postulación oficial, quisiera hacerlo después de estas reuniones que vamos a tener en la fracción del PLN, porque no se ha conversado”, indicó.

Consultados sobre la posible reelección de Arias, varios liberacionistas confirmaron su apoyo a que el presidente legislativo se reelija en ese cargo.

Katherine Moreira, por ejemplo, declaró que está de acuerdo con la reelección de Arias, porque considera que ha demostrado capacidad de conciliación con los otros poderes, así como de mantener el orden en la Asamblea.

Sobre los liberacionistas que no apoyan la reelección, dijo que “es un egoísmo”, pues enfatizó que Arias ha hecho las cosas bien. “Que no satisfaga caprichos de ciertos compañeros no significa que no deba estar ahí”, acotó.

El puntarenense Francisco Nicolás dijo que el PLN está mucho más cómodo y acuerpado si hay un presidente legislativo de Liberación Nacional. “La aspiración de Rodrigo la considero legítima y vale la pena apoyarla”, dijo.

También Paulina Ramírez considera que la figura de Arias Sánchez debe seguir porque “ha logrado mantener equilibrio entre el gobierno y la Asamblea y ha dado mucha neutralidad”.

Agregó que la acción del presidente legislativo permite que no haya tantos roces a raíz de los ataques del presidente de la República. “La única figura que Rodrigo Chaves ha respetado ha sido la de don Rodrigo”, agregó.

Óscar Izquierdo, jefe de la bancada, respondió que, después de las elecciones municipales, la negociación con los demás partidos es “una discusión interesante”, en la que tienen que refrescar posiciones no solo de cara al 1.º de mayo, sino también de cara al país.

Cuando se le preguntó si considera que tres años con el mismo presidente legislativo es excesivo, Izquierdo respondió que “son puntos de vista” y alegó que todos son respetables.

Negociaciones entre otros partidos

En la Asamblea, todos los ojos están puestos en la decisión que vaya a tomar la bancada más numerosa del Congreso, que es la del PLN, con 19 curules.

La Unidad tiene dos postulaciones para la presidencia del Directorio, Vanessa Castro y Horacio Alvarado, y está conversando con los partidos Liberal Progresista (PLP), Nueva República (PNR) y Progreso Social Democrático (PPSD).

Con una presidencia socialcristiana, Nueva República y el PLP podrían buscar los otros puestos propietarios del Directorio, la primera y la segunda secretaría, pero Pilar Cisneros, jefa de Progreso, enfatizó que ellos también quieren mantener un puesto propietario, como lo han tenido en los dos periodos con Rodrigo Arias de presidente.

“La fracción no va a tomar ninguna decisión hasta que no estén completas las fichas. Creo que estamos en un periodo muy inicial, se levantan algunas cabezas y otras se bajan.

“Sé que hay fracciones interesadas en puestos del Directorio, hay dos fracciones que han reclamado no haber tenido secretarías. Igual, nosotros como fracción oficial, lo normal es que hubiéramos tenido la presidencia el primer año, pero no nos la dieron y no nos la van a dar; entonces, no vamos a jugar hasta que el panorama no esté claro”, puntualizó Cisneros.

La intención de mantener una secretaría es fundamental para Progreso, dijo la jefa oficialista, porque las decisiones del Directorio las toman el presidente y los dos secretarios, mientras que el vicepresidente es una “figura decorativa”.

Frente a la intención de Arias de reelegirse, Cisneros reconoció que él está haciendo su esfuerzo, pero consideró que “si hay algo mejor en el camino, bienvenido”.