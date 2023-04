Rodrigo Arias: ‘Creo que voy a tener los votos para el 1.º de mayo’

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, aseguró este jueves que se toma con mucha tranquilidad los intentos del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por conseguir un candidato que le dispute la presidencia del Congreso el 1.º de mayo.

El martes, Chaves reunió a jefes de cuatro fracciones de la oposición y propuso para el cargo a varios de los allí presentes, en cuenta Alejandro Pacheco y Daniela Rojas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), o los ausentes de esa cita Horacio Alvarado, de la Unidad, y Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP).

“Lo tomo con mucha serenidad. Lo importante es cómo me siento yo. Yo me siento muy bien, me siento tranquilo y creo que voy a tener los votos para el 1.º de mayo”, aseguró.

Consultado sobre alguna discrepancia de Chaves con la coordinación del plenario, Arias contestó que será parte de las cosas que converse este jueves por la noche, en Zapote.

Él y el jefe de fracción designado del PLN, Óscar Izquierdo, fueron convocados a una cita con Chaves en la Casa Presidencial, dos días después del sondeo que hizo el mandatario entre tres partidos de la oposición.

“Yo voy con una posición muy abierta a conversar con el presidente, a ver cuáles son sus impresiones sobre el 1.º de mayo, qué piensa él, y yo le voy a explicar las razones por las cuales tomé la decisión de sugerir mi nombre para la reelección, los cuatro ejes sobre los que basé esta decisión”, puntualizó.

Esos puntos son seguridad, el tema social, crecimiento de la economía y el tema de la educación.

Aunque el presidente legislativo aseguró que no es usual una amplia injerencia de la Presidencia de la República en la decisión de los diputados sobre la elección del Directorio, también comentó que la reunión que tuvo Chaves con los otros partidos es una cosa natural y no le sorprende que quisiera saber si había interés de alguien más en postularse.

“Durante el tiempo en que yo estuve en la Presidencia, no era un tema de incumbencia. Respetábamos mucho lo que decidiera la Asamblea Legislativa, pero es un tema resorte del Congreso”, agregó.

Hace pocas semanas, hubo una fuerte reacción de Rodrigo Chaves, luego de que el presidente de la Asamblea anunciara una convocatoria a jerarcas del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, para definir reformas legales urgentes que sirvan para el combate de la criminalidad.

En una cadena nacional, el mandatario pidió que nadie se llevara el crédito por buscar soluciones a la crisis de seguridad ciudadana que vive el país y convocó, por su parte, a una reunión con Arias y el presidente de la Corte, Orlando Aguirre.

Además, en varias ocasiones, el jerarca del Congreso ha llamado a la calma, al diálogo y ha criticado públicamente las señales de choque que ha lanzado Rodrigo Chaves hacia las fracciones políticas representadas en el plenario.