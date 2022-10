Regidores de Cartago denuncian nombramientos políticos en Jasec

El Concejo Municipal de Cartago escogió a dedo a dos directivos de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) para los próximos cuatro años, pese a que cursó una invitación pública en la que se postularon 121 personas en total.

Sin que desarrollara un proceso de entrevistas o de calificación de los atestados de los aspirantes en la Comisión de Gobierno y Administración, una mayoría de seis regidores eligió a Ana Lía Solano Pacheco, educadora de 61 años, y a Salvador Padilla Villanueva, politólogo de 33 años.

La primera es tía de la regidora independiente Nancy Solano. El segundo es un exdirigente juvenil del PLN en Cartago y sobrino de Luis Gerardo Villanueva, expresidente de la Asamblea Legislativa.

Sobre la mesa quedaron las hojas de vida de los restantes 119 postulantes, entre los que había economistas, ingenieros y abogados con grados académicos de licenciaturas, maestrías y doctorados.

Así lo señalaron Beleida Madriz y Alfonso Víquez, regidores del Partido Liberación Nacional (PLN) que no apoyaron la decisión.

“El resultado de esta noche responde claramente a un acuerdo político, ya que se obviaron los currículos presentados por la ciudadanía que mostraron un alto perfil profesional”, señaló Madriz en la sesión del 27 de setiembre, día de la elección.

En contra también votó Marcela Torres, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), mientras que la regidora independiente Nancy Solano se excusó por conflicto de interés. Su sustituto, Diego Aurelio Meneses, avaló las designaciones.

El proceso de convocatoria de aspirantes se hizo mediante invitación pública, pero no se acordaron mecanismos de puntuación.

La escogencia final estuvo en manos de dos regidores de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), una del Partido Acción Ciudadana (PAC) y los independientes Diego Menses, Marcos Jonathan Arce y Carlos Halabí Fauaz.

El alcalde Mario Redondo y el ahora directivo de Jasec, Salvador Padilla Villanueva, negaron a La Nación cualquier arreglo político.

“Eso es totalmente falso, es pura politiquería. Ahora bien, es el Concejo el que nombra a los directivos de Jasec en una votación de mayoría calificada. Como en todo órgano colegiado, tendrán que conversar los regidores”, reaccionó Redondo, del partido ADC.

El señalamiento también lo refutó Padilla Villanueva. Alegó tener los atestados para ocupar el cargo como ser politólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR) y técnico en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), además de que fue asesor legislativo y tiene una especialización en Cooperación Internacional y Proyectos para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia.

“Yo no tuve nada que ver en la decisión y desconozco cualquier acuerdo político que señala sin sustento el regidor Víquez, que también fue presidente de Jasec durante muchos años y, después de ahí, brincó a regidor”, aseguró el ahora directivo.

Jasec, un ente semiautónomo encargado de administrar la distribución eléctrica del cantón Central de Cartago, cuenta con siete directivos nombrados cada cuatro años. Cuatro son designados por el Concejo Municipal y tres, por el Poder Ejecutivo.

El municipio no cuenta con una norma legal que regule esas designaciones.

Procedimiento Copiado!

El pasado 5 de julio, por unanimidad, los nueve regidores del cantón aprobaron abrir una invitación pública para elegir dos cargos directivos vencidos de Jasec que debían ser llenados por un hombre y una mujer.

La invitación debía ser anunciada por redes sociales y medios de comunicación. Para nominarse, los interesados debían presentar su currículo “resumido”, de forma presencial o por correo electrónico, a más tardar a las 4 p. m. del 14 de julio.

En el acuerdo, los regidores delegaron a la Comisión de Gobierno y Administración el análisis de los perfiles y la presentación de una propuesta al Concejo Municipal, procedimiento que dispensaron de todo trámite.

Así, en sesión extraordinaria del 21 de setiembre, según registra el acta 191-2022, con una votación de dos a favor y uno en contra, la Comisión aprobó la propuesta de Solano Pacheco y Padilla Villanueva.

Ambos fueron nominados por el presidente interino de la comisión, Carlos Halabí Fauaz, quien evitó detallar a La Nación cómo se realizó la selección.

“Lo que puedo responder nada más es que la gente del PLN que está reclamando no asiste a las sesiones de la Comisión de Gobierno y Administración. No sé ahora por qué vienen a reclamar cuando no asisten, no opinan”, declaró Halabí. De inmediato, colgó la llamada.

En la comisión, Halabí y Marcos Brenes Figueroa, regidor de la ADC, votaron a favor de dicha recomendación. En contra votó Sonia Torres, del PUSC, quien había planteado su propuesta que fue rechazada.

Posteriormente, el 27 de setiembre, el Concejo Municipal conoció la recomendación. Fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra.

‘Acuerdo político’ Copiado!

Ese día, la verdiblanca Madriz consideró la elección como una burla. Alegó que a los demás aspirantes se les hizo enviar la documentación “sabiendo que ya la decisión estaba tomada por un acuerdo político’'.

Víquez y Madriz aseguran que el acuerdo estaría relacionado con la aprobación del presupuesto municipal del 2023 que avaló el mismo grupo.

Mario Redondo lo negó. El alcalde mencionó que Sonia Torres, regidora del PUSC que votó en contra de los directivos de Jasec, sí avaló el presupuesto.

Del mismo modo, indicó que el independiente Jonathan Arce, quien votó en contra del presupuesto, aprobó a los directivos electos. “Sinceramente, no hubo negociación entre los dos temas que son independientes”, insistió Redondo.

Salvador Padilla Villanueva, ganó la presidencia de la juventud del PLN en Cartago, en la convención interna del 2021. Foto: Facebook del PLN La Unión