Presidente del Sinart afirma no compartir término ‘prensa canalla’ usado por Rodrigo Chaves

El presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Fernando Sandí, afirmó que no comparte el término “prensa canalla” que suele utilizar el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para referirse a determinados medios de comunicación.

En respuesta a una consulta de la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el jerarca aseguró que no comparte ese criterio porque tiene muchos amigos y colaboradores en los medios de comunicación.

“Yo soy publicista y me he reunido toda la vida con medios, y actualmente me reúno con medios, es parte de la labor de una empresa de comunicación como nosotros. Yo no comparto el término ‘prensa canalla’ porque tengo muchos colaboradores, amigos y colegas que trabajan en medios. Personalmente, no lo comparto”, sostuvo Sandí.

Específicamente, Chaves suele referirse con ese apelativo a La Nación, CRHoy y Telenoticias, sobre los cuales argumenta que son medios tradicionales y que lo atacan a él y su gestión como presidente.

Adicionalmente, Sandí rechazó que el mandatario le haya exigido asegurarse de la contratación directa de algún medio, cuando se lo consultó la oficialista Ada Acuña. Incluso, alegó que, si así se lo hubieran solicitado, no estaría ocupando la presidencia del Sinart.

A raíz de estas afirmaciones del jerarca, la liberacionista Andrea Álvarez recordó que la exdirectora jurídica del Sinart, Mariana Fernández, denunció que el anterior presidente de esa institución, Allan Trigueros, giró una orden para contratar medios específicos.

Entonces, Sandí indicó que ya hay conclusiones sobre el procedimiento administrativo realizado a lo interno del Sistema y que los entregará a la comisión.

De igual manera, entregó los resultados del procedimiento realizado en torno a la contratación de la empresa de Christian Bulgarelli, en momentos en que él era identificado por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, como asesor presidencial.

No obstante, el jerarca evitó leer los resultados de esos procedimientos, pues dijo que son muy técnicos para él, quien no tiene formación como abogado, sino que es publicista.

Ariel Robles, del Frente Amplio, cuestionó la ausencia de criterios técnicos para asignar contratos a perfiles de Facebook como La hora de Juanito Mora, puesto que uno de los exfuncionarios del Sinart encargado de asignar los montos de las contrataciones comparó los criterios para esa página de una red social con los del medio de comunicación CRHoy, primero, y luego con los del medio regional Noticias Allan Jara.

David Tencio, exencargado de planes de medios de la agencia de publicidad del Sinart, alegó semanas atrás que la asignación se realizaba con base en la cantidad de seguidores que tuviera un medio en redes sociales.

Aunque Sandí defendió que hay criterios técnicos generales para ese tipo de decisiones, dijo que no sabía si Tencio los aplicaba.