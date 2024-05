Presidente Chaves fustiga a Fabricio Alvarado por afirmaciones sobre reunión de la OMS

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificó de “ridículos, absurdos y divorciados de la realidad” los argumentos emitidos por el diputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), sobre los alcances de la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se celebrará el 27 de mayo en Ginebra, Suiza.

“Esos que andan metiendo miedo lo hacen por ignorancia, falta de estudio, falta de entendimiento, o quieren un minuto de atención del pueblo porque están en el congelador”, expresó este miércoles el mandatario, durante una conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial.

Fabricio Alvarado alega que, en Ginebra, se planea aprobar un “tratado pandémico” que haría vinculantes las recomendaciones de la OMS en caso de que se vuelva a presentar una situación como la producida por la covid-19.

El lunes pasado, en el plenario del Congreso, el legislador dijo que el tratado haría que se “entregue la democracia, la soberanía y hasta la economía costarricense” al director general de la OMS, cargo que en la actualidad es ocupado por Tedros Adhanom Ghebreyesu, médico originario de Etiopía. Además, Alvarado pidió al presidente Chaves retirar a Costa Rica de organismos internacionales que, en su criterio, “socaven la libertad”.

Consultado por un periodista de Extra TV, Chaves aseveró que el país no se va a salir de la OMS, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o de la Organización de los Estados Americanos (OEA), “porque eso no tiene sentido”

Un día después de las declaraciones del diputado del PNR, el martes, la representación de la Iglesia católica en Costa Rica también emitió un comunicado dirigido al presidente Chaves y al canciller de la República, Arnoldo André, en el que hacían referencia al acuerdo sobre pandemias.

En la nota, los obispos Javier Román Arias y Bartolomé Buigues Oller, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal, solicitaron al mandatario y al ministro de Relaciones Exteriores que “rechacen cualquier acuerdo global que viole nuestra soberanía nacional y socave los derechos de los costarricenses”.

Munive: ‘Ni siquiera se ha generado un acuerdo’

Mary Munive, segunda vicepresidenta y ministra de Salud, declaró este miércoles que, en la reunión de la OMS, se discutirá la modificación del reglamento sanitario internacional y un tratado para que se actúe coordinadamente en asuntos de emergencia, instrumento al que se le ha denominado “tratado pandémico”.

Empero, la jerarca aclaró que ni siquiera se ha llegado a un acuerdo.

“No puedo ni siquiera socializar algo sobre lo cual no se ha generado ningún acuerdo”, aseveró. En cuanto al reglamento, Munive expuso que las modificaciones acordadas, hasta el momento, son más de forma que de fondo, porque tampoco se ha logrado un consenso.

La vicepresidenta, quien representará al país en la Asamblea de la OMS, se comprometió a brindar reportes diarios de lo que se converse durante el evento. “Pero lo que tiene que quedar claro es que en ningún momento vamos a comprometer la soberanía, ni los derechos, ni las libertades de Costa Rica”, aseveró.

Munive también recalcó su compromiso para resguardar la salud y, con base en las lecciones aprendidas, “generar una línea de trabajo propositiva y no solamente sentarnos a escuchar y que nos den órdenes”.

Chaves agregó que la funcionaria había “dado su palabra de que no va a firmar ni erosionar la soberanía de este país”.

“Yo la miro a los ojos y le digo: ‘Me va a doler mucho despedirme de usted’, y eso no es una amenaza, es que lo dice un presidente que confía en la integridad, valentía de una excelente funcionaria pública”, señaló.

Fabricio Alvarado: ‘No me interesa pelear con usted’

En una declaración remitida a los medios, Alvarado mantuvo este miércoles sus cuestionamientos y acusó al mandatario de “lanzar dardos” contra su persona y Nueva República, “conforme a su estilo”.

“Presidente, a mí no me interesa pelear con usted. Se lo digo en serio, no estoy buscando un minuto de atención; yo no lo necesito, usted sí. Yo sí tengo inteligencia emocional para enfrentar este tema con argumentos, usted no”, fustigó Alvarado.

Con respecto a los tratados internacionales, el artículo 121 de la Constitución Política de Costa Rica establece que la aprobación es responsabilidad exclusiva de la Asamblea Legislativa.

El mismo numeral añade que, para aquellos acuerdos “que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros”.

Segundo choque con los fabricistas

Esta es la segunda ocasión en que el gobierno de Chaves descalifica los argumentos de los fabricistas en aspectos relacionados con compromisos internacionales del país. El 19 de marzo, la ministra de Planificación, Laura Fernández, cuestionó un discurso pronunciado por el diputado David Segura, de Nueva República (PNR), en contra de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Segura había señalado que el acuerdo de la ONU era “adoctrinante y abortista”. Sin embargo, Fernández enfatizó que la iniciativa global no tiene nada que ver con promover el aborto, la hambruna o la natalidad.

LEA MÁS: Ministra Laura Fernández combate desinformación de grupos religiosos sobre agenda 2030

La jerarca también advirtió sobre la existencia de campañas de desinformación, que siembran dudas infundadas y que hay gente viendo fantasmas donde no los hay, generando confusión sobre el tema.

La Agenda 2030 es una resolución adoptada por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el 2015, con el fin de que los Estados alcancen 17 objetivos de desarrollo (ODS) para el 2030, en las áreas económica, social y ambiental. El programa incluye 169 metas específicas, como reducción de pobreza o acceso a agua potable.