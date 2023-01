Pilar Cisneros sobre pantallazos que aportó: ‘No le puedo garantizar que es real’

La diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo presentó a Alberto Vargas Zúñiga como un “mentiroso compulsivo” al mostrar en la comisión investigadora del Congreso pantallazos de WhatsApp de supuestas conversaciones en las cuales ella alega que él le mentía a la ministra de Salud, Joselyn Chacón. Pero, luego de la sesión, la legisladora respondió a la prensa que no puede garantizar que esas capturas de pantalla sean reales porque no salieron de su teléfono.

Cuando el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, preguntó en la comisión que investiga el financiamiento a los partidos por el origen de esas pruebas, Cisneros respondió que todas eran del teléfono de Joselyn Chacón. Y lo reiteró para que constara en micrófonos y actas.

Eso lo reiteró cuando los medios le preguntaron de quién provenían: “La mayoría son de doña Joselyn” y cuando La Nación le consultó, contestó: “Absolutamente, y estoy segura de que él (Alberto Vargas) está mintiendo”.

Al cuestionársele sobre la existencia de mecanismos para determinar si una captura de pantalla es real o un montaje, ella reconoció: “Mire, no me lo mandó a mí, así que no salió de mi teléfono, entonces no le puedo garantizar que es real”.

Cisneros alegó ante la prensa que ella solo puede garantizar que el audio que ella misma le envió a Piero Calandrelli es real, cuando le preguntó cuál era el problema que él tenía con Joselyn. “Eso sí salió de mi teléfono”, apuntó.

Pilar Cisneros sobre pantallazo que aportó: 'No puedo garantizar que es real' La jefa del oficialismo dijo, primero, que pantallazos que aportó y con los que confrontó a Piero Calandrelli son reales

Relación es ‘evidente’ entre trol y Joselyn Chacón Copiado!

Tal como lo hizo la también la diputada de Gobierno, Ada Acuña, Pilar Cisneros tuvo que reconocer la relación entre Piero Calandrelli y Joselyn Chacón, porque dijo que “la relación es evidente, pero hay un montón de pantallazos de él y audios diciendo que sí participaba en la campaña de vacunación”.

Aunque Piero Calandrelli es un trol que surgió en 2019 en Facebook, ella alegó que se enteró de que era un trol “cuando se viene el tanate con Joselyn” en diciembre porque, adujo, a ella nunca le habló de plata ni le ha pagado un cinco.

“Joselyn tuvo esa relación con él, evidentemente. Este hombre es un mentiroso compulsivo, que nunca participó en la campaña de salud, pero ahí están los pantallazos y los audios”, agregó.

Cisneros evitó calificar si fue ético o no de parte de la ministra Chacón la contratación de un trol para atacar a periodistas y diputadas, entre ellas, a Luz Mary Alpízar, legisladora del oficialista Progreso Social Democráticos (PPSD).

La congresista comentó que Calandrelli “apenas” tienen 30.000 seguidores en Facebook y es “absolutamente ridículo”.

“Es una palabra contra la otra. La doctora Chacón dice que lo contrató para una campaña. Él dice que lo contrataron para atacar a periodistas”, argumentó. Agregó que en el caso de ella la han “tratado de embarrar”, pero adujo que cuando critica a un medio de comunicación, a un periodista o alguien, lo critica de frente y dice por qué.

Alberto Vargas había aportado un audio de WhatsApp en el cual se le escucha a Cisneros decirle “muchas gracias por todo, yo siempre vivo agradecida contigo” y también ofrecerle llevar a un “comité de comunicación que existe en Casa Presidencial” el conflicto con la ministra. Además, en un pantallazo, el trol le dijo que le ha dado duro a Grupo Nación y ella le responde “mil gracias”.

‘Voy a estar aquí, no tengo nada que lamentar’ Copiado!

En la sesión de este miércoles, Alberto Vargas identificó a Cisneros como una de las “autoras intelectuales del sicariato digital”. Señaló también a Joselyn Chacón y a la funcionaria de Casa Presidencial, Mayuli Ortega.

Ante ese señalamiento, diputados de oposición cuestionan a Cisneros de ser juez y parte, ya que pese a estar señalada por el trol, se mantiene como miembro investigadora. Ella indicó que seguirá en la comisión: “Por supuesto, por qué no voy a estar aquí, no tengo nada que lamentar, ninguna acusación”.

Además, alega que no conocía la red de troles cuyo funcionamiento describió Alberto Vargas “por una razón muy sencilla, porque no existe”.

“Este señor se atreve a decir que, sin aportar una sola prueba, ni mínima, cero, me encantaría ver cómo lo va a justificar ante el tribunal. Me encantaría, no existe”, apuntó.