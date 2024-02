Periodista Marlon Mora: ‘Mis bienes están embargados desde el día uno sin haber sido sentenciado’

El periodista Marlon Mora, exdirector del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR), sostiene que ha vivido un proceso judicial “violento” a raíz de la demanda por difamación que presentó en su contra el excandidato del Partido Integración Nacional (PIN), Juan Diego Castro, por hechos ocurridos en el programa Suave un toque, el cual era elaborado por la Federación de Estudiantes de la UCR.

Así se pronunció después de conocer que un tribunal de apelación anuló la condena que le impuso el Tribunal Penal de Goicoechea, en marzo del 2023, en la cual se le obligaba a pagar ¢18,6 millones. Ahora, deberá ir a un nuevo juicio por hechos ocurridos a finales del 2017.

“He sido sometido a un esquema muy violento para los periodistas. Sin haber sido sentenciado, mis bienes están embargados desde el día uno. Cualquier periodista que quiera hacer periodismo es denunciado, le embargan los bienes y no hay sentencia.

“Esto es preocupante porque, por ejemplo, acabo de hacer una apelación de una sentencia preliminar que fue revocada, pero los bienes siguen embargados. Eso es motivo de alarma para los que hacen periodismo y deben prestar atención a eso”, expresó Mora.

El embargo sobre sus bienes está practicado desde el 2022. El comunicador precisó que existe una amenaza patrimonial directa para todos los que ejercen esta profesión en Costa Rica. También, hizo notar que la condena anulada era “de un orden económico que ningún periodista de este país puede pagar”.

El exdirector del Canal 15 explicó que la UCR no lo respaldó como empleador, por lo que se vio obligado a costear la defensa con sus propios recursos. La licenciada Marcela Rodríguez Chaves es su abogada.

“Yo he tenido que pagar un abogado por mi cuenta. Hay gente que ha criticado a La Nación y Canal 7 por el periodismo que hacen, pero esos medios siempre han protegido a sus periodistas. A mí la UCR no me ha dado protección legal y, para un proceso penal más, contra la persona que me acusó, fue muy difícil encontrar a alguien que quisiera defenderme”, reconoció el comunicador.

Mora agregó que es necesario mostrar la radiografía del proceso que vive, con el fin de que sus colegas y otros medios de comunicación conozcan lo que afrontan al hacer su trabajo.

LEA MÁS: Tribunal anula sentencia contra periodista Marlon Mora