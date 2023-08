Observatorio de UNA rechaza proyecto de rebaja al marchamo

El Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) pidió a los diputados no aprobar el proyecto de ley que reduciría hasta en un 67% el impuesto a la propiedad de los vehículos que se cobra en el marchamo.

El proyecto de ley es impulsado por las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA. Según el Ministerio de Hacienda, el plan reduciría los ingresos fiscales en ¢118.000 millones anuales, lo que afectaría el mantenimiento de carreteras.

El Observatorio, entidad dedicada a la investigación económica y social y al análisis de la coyuntura, subrayó que la reducción propuesta podría beneficiar principalmente a aeronaves privadas y embarcaciones recreativas, lo cual contradice el principio de progresividad que debe caracterizar a este tributo.

El Observatorio también señaló que las restricciones impuestas por la regla fiscal han impactado negativamente los recursos destinados a sectores cruciales como educación, seguridad y protección social.

En este contexto, el Observatorio hizo un llamado a asignar recursos adicionales a estos ámbitos en el corto y mediano plazo para evitar posibles deterioros sociales a largo plazo.

“Reducir los recursos disponibles con que cuenta el Gobierno Central es una medida contraria a esa aspiración, sobre todo porque el proyecto propuesto no cuenta con una medida compensatoria de la recaudación que se perdería con la reforma. Incluso, en la práctica, existe el riesgo de que la medida compensatoria que luego se tome, sea una mayor reducción de la inversión social del país”, señalaron los economistas del Observatorio.

Este organismo de la UNA recalcó su apertura a una discusión sobre el impuesto sobre la propiedad de vehículos, pero enfatizó en la importancia de no centrarse exclusivamente en la reducción del tributo. En lugar de ello, sugiere una revisión integral del diseño del impuesto, planteando ideas como la implementación de un sistema de pago fraccionado a lo largo del año y la introducción de un mecanismo de actualización automática para el pago de motocicletas.

Para los vehículos que han mantenido el mismo monto de tributación desde 1987, el Observatorio propone establecer un pago acorde al valor actual. Más allá de la reducción del impuesto, la entidad invita a enfocarse en mejorar la implementación y modernización del tributo, integrando consideraciones ambientales que fomenten la adopción de vehículos eléctricos y sostenibles.

PLP: Queremos un impuesto justo

Jorge Dengo, diputado del PLP proponente del proyecto, evidenció una diferencia de criterio con el planteamiento de los economistas del Observatorio. Dijo que el interés de su bancada no es que un impuesto recaude más o menos, sino que sea justo. En el caso del tributo a la propiedad de los vehículos, añade, es injusto porque carece de criterio técnico, y su medio y su fin no lo justifica.

“Para nosotros, un impuesto es justo cuando su pago sigue una fórmula con criterio técnico, y cuando se paga un monto razonable y proporcional a la capacidad económica de las personas”, dijo.

Añadió que la base imponible la establece el Ministerio de Hacienda mediante decreto, lo cual considera violatorio a las potestades constitucionales de la Asamblea Legislativa en materia tributaria.

“No se pone un piso a la depreciación, lo que significa que los vehículos se deprecian ‘eternamente’, una pésima práctica y sin ningún sentido. Adicionalmente, a la hora de calcular el valor en el mercado interno, se toma en cuenta la inflación, una variable perversa que no tiene lugar en un impuesto. El resultado: Hacienda no deprecia los vehículos actualmente, los aprecia siempre (año con año) y no tiene criterio técnico para determinar su valor fiscal”, señala.

El diputado agregó que los carros ya pagan altos impuestos a la hora de ingresar al país, lo que se traduce en precios altísimos de venta, afectando al contribuyente.

“Tenemos un impuesto planteado como impuesto a la riqueza, en un país con una red vial desastrosa y un transporte público de baja calidad. En Costa Rica, tener un carro no es un lujo; es una necesidad para muchas personas”, descargó Dengo.

El diputado dijo que su propuesta es progresista, pues, al bajar el impuesto a toda la flota, se beneficia más a los de menor valor.