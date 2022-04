Obispos católicos piden a Chaves cerrar puertas a aborto y eutanasia

En una carta enviada este lunes 4 de abril, los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor) pidieron al presidente electo, Rodrigo Chaves, volcar el Gobierno en favor de la vida y la familia, al tiempo que denunciaron que el país le ha abierto las puertas al aborto y se busca aprobar la eutanasia.

Además, los obispos consideran “fundamental que se desligue a la educación de toda forma de ideologización”.

“Por el contrario, ha de estar apegada al conocimiento científico y a los valores que han caracterizado a Costa Rica”, apuntaron.

“Son varios años de retroceso en políticas que atentan contra la vida y la familia. Un país como el nuestro, históricamente defensor de la vida, porque es un derecho sagrado consagrado en la Constitución Política, ha venido abriendo sus puertas al aborto. Se está en camino de buscar medidas que aprueben la eutanasia, y cada vez hay menor respeto por el ser más débil, como es el no nacido. Debemos retomar la cultura de la vida que siempre caracterizó a nuestra nación desde que, en el siglo XIX, abolió la pena de muerte.

“Al mismo tiempo, es hora de promover políticas que ayuden a las familias, que permitan a las personas fundar una familia, por medio de trabajo digno, de educación, de herramientas que les permita crecer para beneficio de la sociedad. Dice el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: ‘La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado’. Esta protección no se ha visto últimamente.

“Un futuro sustentable solo es posible con familias sólidas, creando un porvenir seguro para los niños; de ellos es la sociedad del mañana. Es vital un gobierno que se vuelque en favor de la vida y la familia; esto sí nos pondría a destacar en el concierto de naciones”, reza la misiva.

Durante la campaña de segunda ronda, a finales del mes de febrero, Chaves, de 60 años, se comprometió con los obispos a respetar la democracia y la libertad religiosa, además, de mantener una colaboración cercana con la Iglesia Católica. Días después, se ausentó de un conversatorio con sectores, organizado con los candidatos por la Arquidiócesis de San José.

[ Chaves se compromete con pastores a eliminar ‘ideología de género’ en educación ]

A finales del mes de marzo, el candidato del PPSD firmó un compromiso con pastores evangélicos, en el que prometió eliminar la “ideología de género” de la educación costarricense, acuerdo del que la Federación Alianza Evangélica Costarricense luego se desmarcó.

[ Alianza Evangélica se distancia de acuerdo entre Chaves y grupo de pastores ]

Estos son los puntos que los obispos le pidieron a Chaves tomar en cuenta en diversas temáticas:

Política: Fortalecer la paz social y que haya representación ciudadana en los puestos de poder. “Para nadie es un secreto que, desde hace varios años, se vive en una constante crispación social. Por ello, el rumbo que marque el gobierno desde los primeros días, contribuirá o no a fortalecer la paz social que por tantos años ha caracterizado a nuestra nación”, dice el Cecor.

Economía: Poner a la persona en el centro del desarrollo. “Más allá de indicadores económicos de reducir el déficit fiscal que nos cuesta a todos, de reducir la inflación que es un impuesto permanente, o de ver indicadores que nos coloquen como ejemplo en las calificadoras de riesgo internacionales, necesitamos que la persona humana esté en el centro del desarrollo”, demandan los obispos.

Salud: Fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuidar a los adultos mayores y ayudar a las embarazadas.

“Es importante que los adultos mayores sean cuidados en todos los extremos; que haya adecuada atención a las mujeres embarazadas; no se debe permitir que algunos grupos ideológicos promuevan como condición de enfermedad la edad o el estado de embarazo; es vital proteger al no nacido. En el funcionamiento de la Institución, el componente ético es de particular importancia”, suscribieron los obispos.

Educación: Decretar emergencia en la educación, con tal de frenar el deterioro incrementado por huelgas y la pandemia. “Que haya datos de cerca de 425.000 estudiantes sin conectividad, es una vergüenza para el sistema educativo del país y para la sociedad en general.

“El gobierno que iniciará sus funciones en mayo debe trabajar desde ya en soluciones urgentes que permitan nivelar el conocimiento y las habilidades blandas de los alumnos. La inversión, que ciertamente puede ser alta en nuestro país, desde los fondos públicos que se utilizan para ese fin, debe ser repensada en su forma de ejecución, pues, la calidad educativa ha venido en retroceso creciente desde hace mucho tiempo. También, es fundamental que se desligue a la educación de toda forma de ideologización; por el contrario, ha de estar apegada al conocimiento científico y a los valores que han caracterizado a Costa Rica”, machaca la carta.

Paz social: Unir al país luego de procesos electorales cargados de crispación social, a través de la búsqueda del bien común, reducir la desigualdad, el desempleo y solucionar problemas de alimentación y vivienda de las clases vulnerables.

“La única forma de unir a Costa Rica es buscar el bien común y su búsqueda compete, en primer lugar, a las autoridades del Estado”, dice la carta,

Medio ambiente: “Acciones políticas que inviten a la sociedad a transformar una serie de hábitos que de manera eficaz contribuyan al cuidado de nuestra casa”, sugieren los obispos al presidente electo. Para ello, ven necesario que, “en el cambio de gobierno, en la sucesión de poder, entre diferentes personas y partidos políticos, se pueda establecer una hoja de ruta que sea conveniente para el país”.