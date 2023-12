Nogui Acosta alega que OIJ requiere modificación presupuestaria para financiar edificio

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, rechazó este martes que haya alguna intención expresa de recortarle recursos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tal como lo asegura el director de esa entidad, Randall Zúñiga.

Tras asistir a una audiencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, Acosta dijo a la prensa que el OIJ requiere de una modificación presupuestaria para financiar, con ¢2.000 millones, el fideicomiso para construir un nuevo edificio.

Horas antes, el jefe de la Policía Judicial sostuvo que el jerarca de Hacienda “se está sacando de la manga” una interpretación legal para recortar el dinero que se pretendía usar para edificar una nueva sede en barrio Los Ángeles, en San José.

Nogui Acosta rechaza acusación del OIJ por supuesto recorte

Al respecto, el jerarca aseveró que el Segundo Presupuesto Extraordinario del 2023, aprobado por el Congreso en octubre pasado, no permite usar fondos sobrantes en un inmueble, sino que solo se pueden emplear en combate a la delincuencia.

Manifestó que la construcción de un nuevo edificio no puede considerarse como uno más de los elementos del combate a la criminalidad.

Reiteró que la disposición aprobada por los congresistas solo le permite al OIJ pagar horas extra, remuneración de plazas, dedicación exclusiva, compra de armas, balas y hacer más operativos, entre otros.

“Hacienda no les ha quitado un cinco. El presupuesto de ellos tiene ¢33.000 millones que no se les ha ejecutado a octubre. No les hemos rebajado ese presupuesto, porque se necesitaría un presupuesto extraordinario para rebajar los recursos. No entiendo cuál es la posición de decir que les hemos quitado algo”, insistió.

Presupuesto extraordinario

A pesar de los reclamos lanzados por diputados de la oposición, Acosta reiteró que los legisladores no dispusieron en ningún lado que los recursos no ejecutados se podrían trasladar al fideicomiso. “Se necesitaría un presupuesto extraordinario para hacer ese cambio”, dijo.

Detalló que el dinero está en las cuentas del OIJ, en el presupuesto de la Policía Judicial, y manifestó además que no hay tiempo, antes de que termine el año, para aprobar una modificación que les permita trasladar ese dinero al fideicomiso.

El ministro indicó que el OIJ tiene toda la potestad, si quiere, de solicitar un traslado de ¢2.000 millones del dinero subejecutado por remuneraciones al fideicomiso, en el mes de enero del 2024, cuando el Gobierno presente un proyecto de presupuesto extraordinario.

Advirtió, eso sí, que tendrían que ser recursos presupuestados para el 2024 y no los ¢2.000 millones de los que se discute actualmente, pues la presupuestación es anual.

En todo caso, Acosta acotó que el OIJ bien podría gastar esos recursos actualmente, nuevamente en compra de equipo para combatir la criminalidad, y ejecutar esos contratos en enero, pero no para el fideicomiso.

También manifestó que no hay ninguna razón para que Randall Zúñiga, director del Organismo, presente un recurso de amparo, ni tampoco para decir que Hacienda les está quitando algo.

Por otra parte, sostuvo que los diputados no tienen ningún argumento para decir que haya un error de interpretación, pues “la norma es muy clara” y ellos no están haciendo ninguna interpretación.

La intención del OIJ es utilizar los dineros ahorrados en horas extra y otros rubros en el edificio.