Moda del 1.° de mayo: atuendos reciclados, diseño nacional y ‘bling bling’

Respetar el protocolo o no hacerlo. Estrenar o repetir atuendo. Esmerarse por la apariencia o simplemente optar por la comodidad. Estos diferentes extremos fueron notables en la sesión solemne del 1.° de mayo del 2023, día en que además de decisiones políticas, los legisladores le prestan especial atención a la vestimenta... a la moda de la Asamblea Legislativa.

La diputada Kattia Rivera optó por la sobriedad del negro pero le dio un toque personal agregando brillos que ella llama "bling bling". Foto: (Rafael Pacheco Granados)

La mañana de este lunes, la diputada Kattia Rivera Soto, del Partido Liberación Nacional (PLN), madrugó más de lo usual, pues antes de llegar a la Asamblea Legislativa debía ir al salón de belleza para que la peinaran. Ella eligió un moño alto que adornó con una peineta llena de brillos.

En su despacho la esperaba el maquillista Josué Hernández, quien se encargó de su rostro. La diputada llegó sonriente al desayuno de su fracción. Para esta ocasión, Rivera vistió diseño nacional de Evelyn Jiménez; el atuendo completamente negro tenía como detalle especial los botones, pues eran de un vestido de su mamá, quien debido a un quebranto de salud no pudo acompañarla.

La diputada utilizó zapatos negros que llamaban la atención por su tacón completamente escarchado y gris, lo que separó a la legisladora de un negro impecable.

“El bling bling tiene que estar. Así soy yo”, dijo Kattia Rivera Soto, quien además llevaba escarcha en sus uñas.

Cada 1.° de mayo hay algo seguro: todo es cuestión de gustos y de estilos. Rivera eligió producirse bastante.

En el otro extremo estaba la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, quien llegó a la sesión con su cabello suelto y con su rostro libre de maquillaje, conservando su estilo natural. En esta oportunidad, y al igual que el año anterior, la legisladora se separó del protocolo que dicta que las mujeres vistan de negro total.

Este día, Guillén optó por pantalón y saco negro, zapatos nude y una blusa de color oro rosa con lentejuelas. La frenteamplista comentó que con su atuendo no buscaba comunicar nada y que, generalmente, no le pone tanto énfasis al tema de la indumentaria.

Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio, comentó que ella no se enfoca mucho en el tema de la indumentaria. Este 1.° de mayo decidió no apegarse al protocolo que dicta vestir de negro. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Looks reciclados Copiado!

El negocio de la moda está en el top 3 de las industrias que más contaminación le causan al medio ambiente, por ello es que de varios años para acá se insta a los consumidores a comprar ropa de segunda mano o darle prioridad a reutilizar. Al menos dos diputados de este cuatrienio se unieron a esa corriente.

El legislador Eliecer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), optó por repetir su atuendo conformado por pantalón y saco negros, camisa blanca y corbata plateada. Este 1.° de mayo vistió con el mismo traje de tres piezas que el año anterior, cuando asumió su curul.

Este 1.° de mayo, Eliecer Feinzaig decidió utilizar el mismo atuendo del año anterior. Él cree que estar comprando ropa para la ocasión afecta al medio ambiente. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

El diseño es nacional, del sastre Wálter Cerdas, de Trajes 581.

“El traje está en perfecto estado. No tenía sentido comprar otro. En mi clóset tengo los trajes que uso. Me parece que (comprar para la ocasión) es nocivo para el medio ambiente”, comentó. El liberal agregó que su decisión era muy personal y que no buscaba transmitirle ningún mensaje a sus compañeros.

Al elegante outfit de Feinzaig se unió un accesorio casual bastante vistoso: una pulsera de hilos naranja que tiene bordados ojos turcos de protección. El diputado contó que fue un regalo que le hicieron y que desde entonces no se la quita nunca.

Eliecer Feinzaig combinó su elegancia con una llamativa pulsera. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Otra de las legisladoras que optaron por reutilizar atuendo fue Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

La oficialista se atavió con el mismo vestido con blazer que usó en el 2022 y aseguró que vestirá el mismo durante los próximos 1.° de mayo de su legislación.

Cisneros rompió con el negro total añadiendo un prendedor de flor blanca con el que buscó aportarle sobriedad y elegancia a su look.

La diputada Sonia Rojas se apegó al protocolo al vestir de negro. Este año, la liberacionista no utilizó ningún elemento relacionado con sus orígenes indígenas, tal y como hizo el año anterior. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Estrenos y diseño tico Copiado!

Si bien unos decidieron reutilizar, otros optaron por comprar ropa para este 1.° de mayo.

Sonia Rojas, del PLN, fue una de las legisladoras que decidió estrenar. Acudió a una tienda que no mencionó y en la que venden diseño costarricense; allí compró su atuendo. Ella usó un set negro de saco con detalles dorados y una falda de corte recto que combinó con pantimedias y zapatos del mismo tono.

En esta oportunidad, la diputada de raíces indígenas, no utilizó elementos relacionados con sus orígenes. “Mi mensaje es la importancia de apoyar el talento nacional y de colaborar con la economía”, dijo.

Como ella, otra diputada que adquirió un atuendo nuevo, para este 1.° de mayo, fue la liberal Kattia Cambronero. Ella hizo una combinación entre lo nacional y lo español: su enagua larga y con movimiento inferior gracias a los volantes es de diseño costarricense, mientras que su blusa es de la marca originaria de Galicia, Adolfo Domínguez.

Cambronero se apegó al protocolo y vistió completamente de negro. Sus zapatos altos y de punta son de la marca nacional Del Barco.

Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista, combinó una enagua y una blusa de diseño moderno que, además de hacerla ver elegante, la hizo lucir sofisticada. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

En los últimos años, la tendencia en la Asamblea Legislativa es que para una ocasión tan importante como la elección del Directorio legislativo, muchas y muchos vistan diseño costarricense de pies a cabeza. La intención es promover el uso de estas piezas y el talento nacional.

La liberacionista Paulina Ramírez fue una de las legisladoras con más garbo de este 1.° de mayo. Ella utilizó un vestido de corte midi que resaltó su figura.

La pieza, de lana y seda, es de la firma costarricense Toribio y Donato, quienes se caracterizan por una propuesta sostenible. Un detalle muy especial de este atuendo es que los botones dorados que lo adornaban tenían grabado el Escudo Nacional.

La diputada combinó su vestido con una cartera de cuero vegano, material muy utilizado por la marca.

Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional, vistió diseño de Toribio y Donato. Los botones de su atuendo tienen grabado el Escudo Nacional. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), utilizó un sofisticado y fresco vestido largo para este Día del Trabajador. La pieza, de la marca costarricense Francoise Valer , fue confeccionada en seda natural.

Con su vestimenta, apegada al protocolo, Rojas resaltó su apoyo al diseño costarricense y su jovialidad. En este día, la diputada contó con el apoyo de la maquillista Gaby Campos, quien siempre la alista en las ocasiones especiales.

Antonio Ortega Gutiérrez, del Frente Amplio, también adquirió recientemente su traje para este 1.° de mayo. Al igual que muchos de sus compañeros, el congresista apoyó lo nacional y por ello compró su traje de tres piezas (pantalón, saco y chaleco) a un sastre costarricense.

Si bien vistió de negro con camisa blanca, como se estila para los caballeros, Ortega no cumplió con el protocolo, pues decidió no usar corbata. El legislador asegura que nunca la utiliza.

Daniela Rojas, del PUSC, usó un look fresco y jovial que se apegó al protocolo. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Más apertura Copiado!

El protocolo de vestimenta que siguen los diputados para el 1.° de mayo dicta que las mujeres vistan de negro total. Por ello, Monserrat Ruiz, de Liberación Nacional, quien se atavió apegada a la regla, expresó su deseo de que en algún momento haya más flexibilidad y que haya una gama de colores más variada para las damas.

Este 2023, ella acudió a la sesión solemne con un vestido recto al largo de la rodilla y con una discreta abertura. Ruiz combinó su atuendo con un saquito en el que resaltaba una flor hecha con plumas. El adorno tiene el simbolismo de sentirse cerca a su mamá.

Al final de cuentas, este 1.° de mayo cada diputado comunica con sus elecciones de vestimenta, en la que cada uno refleja su esencia.

Monserrat Ruiz eligió un vestido elegante para este 1.° de mayo. Ella lo compró en la boutique Valesky, propiedad de emprendedoras costarricenses. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana, vistió un diseño del creador costarricense Mario Barboza. Foto: (Rafael Pacheco Granados)