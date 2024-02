Ministro difundió video con ataque a diputado Ariel Robles

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, reconoció este lunes que compartió, en una “lista de difusión personal”, un video elaborado por el productor audiovisual Christian Bulgarelli con ataques al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), en agosto del año pasado.

Ante los diputados de la comisión investigadora del Sinart, el jerarca dijo que Bulgarelli le entregó el video, pero negó que él le hubiese dado un visto bueno. Alegó que “no tenía nada que ver con gobierno”. No obstante, tuvo que reconocer que sí lo había compartido en listas de difusión personales.

En ese clip, el productor audiovisual acusó a Ariel Robles de cometer violencia política contra él y su empresa, RMC La Productora S. A. (Nocaut), con la que proveyó servicios de comunicación a Casa Presidencial mediante un contrato de $405.000 pagado con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En una sesión anterior ante esta misma comisión, el empresario relató que al ministro de Comunicación le había gustado el video y le había parecido correcto. El corto fue divulgado en redes sociales el 4 de agosto del 2023, en una página de Facebook afín al gobierno, de nombre La hora de Juanito Mora.

Este lunes, Ariel Robles cuestionó a Jorge Rodríguez sobre cómo el video llegó no solo a esa página de Facebook, sino también a las de otros personajes, considerando que Bulgarelli aseguró haberlo compartido únicamente con él.

Rodríguez negó que, en las listas de difusión donde compartió el video, estuvieran incluidos directores de medios o representantes de sitios como elmundo.cr, personas afines al partido Aquí Costa Rica Manda o Robert Junior, tal como Robles le preguntó.

“Son personas amigas, no directores de medios. No tengo ligamen con algún partido político. No tengo relación”, respondió el ministro de Comunicación durante su comparecencia en la comisión legislativa que investiga los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Frente esas respuestas, el diputado del FA enfatizó en que ese video —que solo tenían Christian Bulgarelli y Jorge Rodríguez— fue difundido en elmundo.cr, el 5 de agosto del 2023, y en la página de Aquí Costa Rica Manda, el 6 de ese mes, mientras que Robert Junior lo compartió el 8 de agosto y otros personajes afines al gobierno, el 5 de agosto.

Uno de esos personajes, El profe Ariel, trabaja en la Casa Presidencial, según reconoció el propio Jorge Rodríguez.

“¿Por qué un ministro de Comunicación se pone a difundir videos que no tienen que ver con temas de gobierno?”, le insistió el frenteamplista, a lo que Rodríguez respondió: “Don Ariel, yo comparto videos, como todos los que estamos aquí, de cosas que nos parecen de interés”.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, compareció este lunes ante la comisión legislativa que investiga los contratos del Sinart.

La versión de Bulgarelli

El 15 de enero, cuando Bulgarelli mencionó el video con los ataques a Ariel Robles, el empresario recordó que había sugerido a Rodríguez compartir el clip con Randall Rivera, el director de Noticias Repretel.

“Pero yo no publiqué el video, yo lo produje y compartí con don Jorge, y fue don Jorge el que decidió (donde publicarlo)”, dijo en su momento Bulgarelli, quien se disculpó con Ariel Robles.

En el video, Bulgarelli señaló a Robles por haberle llamado “mercenario” y lo acusó de utilizar violencia política contra él, su empresa y las familias de sus colaboradores. “Lo hace porque estamos dando servicio a una administración a la que usted necesita golpear”, adujo.

El productor reaccionó a unas declaraciones que el legislador dio el 31 de julio del 2023, en el plenario legislativo. En esa ocasión, Robles aludió al proyecto periodístico Mercenarios Digitales, una alianza entre 20 medios, cinco organizaciones de investigación digital y estudiantes de un curso de maestría de la Universidad de Columbia.

“Los mercenarios digitales en Costa Rica tienen nombres y apellidos y hay que empezar a llamarlos como tal”, expresó Robles. Seguidamente mencionó a Bulgarelli, al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, y al presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí.

“Y entonces cuando uno revisa a Cristian Burgarelli, se da cuenta de que es amigo de Federico Cruz, de Choreco, quien, como nos había dicho el señor presidente, participaba esporádicamente de reuniones del equipo de comunicación de Zapote”, dijo Robles.