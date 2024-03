Ministro Manuel Tovar desaprueba postura de Stephan Brunner sobre exportadores

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, dijo no compartir las declaraciones del primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, quien indicó que algunas empresas exportadoras tendrán que valorar la continuidad de su actividad, si no son capaces de operar bajo un tipo de cambio con el precio del dólar a la baja.

“Respecto a las declaraciones del vicepresidente Brunner, yo no he podido conversar con él. De lo que he leído en la prensa, no las comparto”, manifestó Tovar, ante una consulta del diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), durante una comparecencia en la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso.

Manuel Tovar reacciona a declaraciones del vicepresidente Stephan Brunner

Brunner indico que algunas empresas exportadoras, “que solamente son rentables o viables debido a un tipo de cambio muy depreciado, van a tener que reconsiderar esa intención de exportar si ya, a este tipo de cambio, no fueran rentables”. Así lo manifestó a Noticias Telediario, del canal Multimedios CR.

Ese lunes, el dólar se comenzó a cotizar por debajo de los ¢500 en los bancos del país.

El legislador del PLP preguntó a Tovar si consideraba que Costa Rica es un entorno atractivo para la inversión extranjera directa (IED).

Tovar afirmó que el país continúa siendo un destino de interés para los inversionistas, pero añadió que la situación del tipo de cambio “es una de las variables que tenemos que atender, para mejorar la competitividad del país”.

El diputado del PLP insistió en el tema, recordándole a Tovar que firmó una carta, el pasado 29 de enero, en la que solicitaba al presidente del Banco Central (BCCR), Róger Madrigal, aplicar “medidas urgentes en el manejo de la política monetaria y cambiaria”, debido a los efectos negativos del precio del dólar en la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera directa.

Al respecto, el ministro aclaró que suscribió la nota como presidente de la Junta Directiva de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y que este órgano colegiado decidió enviar la comunicación. Agregó que, entre los directivos, se encuentran representantes de distintas cámaras empresariales.

Igualmente, Tovar mencionó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Costarricense de Turismo, “se han pronunciado en los mismos términos”.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, se refirió a las declaraciones del primer vicepresidente, Stephan Brunner, sobre el impacto del tipo de cambio en la actividad de las empresas exportadoras. Foto: Archivo LN

Jerarcas enviaron oficios al Banco Central

En el oficio CAJD-001-2024, Tovar solicitó, a nombre de Procomer, “una revisión urgente de las medidas actuales, ya que distintos sectores generadores de empleo se ven seriamente afectados tanto en sus ingresos como en su capacidad de mantener y generar nuevas fuentes de empleo, lo cual afecta negativamente al desarrollo y la competitividad de Costa Rica”.

Igualmente, señaló que, entre las medidas adoptadas por las empresas, se incluye la suspensión parcial o total de nuevos proyectos y reinversiones de empresas exportadoras y del Régimen de Zona Franca.

Además, hay eliminación de incrementos salariales para los colaboradores de las empresas localizadas en Costa Rica, y la suspensión de nuevas contrataciones de personal por tiempo indefinido “hasta tanto se realicen cambios en las políticas cambiarias y el precio del dólar se recupere en niveles adecuados”.

Un día después de que Procomer enviara la nota, William Rodríguez, ministro de Turismo y presidente ejecutivo del ICT, remitió al jerarca del BCCR el oficio DM-025-2024, para hacer de su conocimiento “la realidad que viven los empresarios turísticos en este momento”, para que dicha información sea tomada en cuenta “a la hora de fijar la política monetaria”.

La carta explica que las tarifas del sector turístico a sus clientes se negocian con un año de antelación, para los dos años siguientes, por lo cual hay muy poca flexibilidad para modificar precios en el corto plazo.

Anteriormente, Julio Carvajal, ministro de Agricultura y Ganadería, le escribió al presidente del BCCR, para describirle el golpe económico sufrido por los productores vinculados a las exportaciones por la acelerada reducción en el precio de la divisa. Así lo hizo ver en la carta DM-MAG-053-2024, con fecha del 23 de enero.

En el documento, Carvajal también solicitó “revaluar las políticas ejecutadas por el Banco Central (...) para prevenir que variables monetarias generen la pérdida de miles de empleos reales, debido a una apreciación vertiginosa del colón”.