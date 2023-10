Luz Mary Alpízar relata incómodo momento al asistir a reunión de fracción del PPSD

La diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), relató el incómodo momento que vivió el lunes cuando se presentó en la sala de reuniones de la jefatura de la fracción oficialista, para su reunión semanal, después de haber anunciado que el PPSD retiró la militancia a sus nueve compañeros.

Alpízar participó en la conferencia partidaria al mediodía en un hotel josefino y, a las 2 p. m., se presentó a la reunión semanal de la bancada en la Asamblea Legislativa, pues no había visto que la cita se había cancelado mediante un mensaje en el chat de fracción, precisamente por el anuncio de la expulsión partidaria de los nueve diputados encabezados por Pilar Cisneros.

Según narró, al llegar a la reunión, vio que los demás diputados estaban listos para realizar otra conferencia de prensa.

“Entonces, me dijeron que me fuera, que yo sobraba ahí. doña Pilar me dijo que yo sobraba. Esas son las formas de ella, como ella es.

“Yo iba por dicha con dos asesores, por cierto, porque me di cuenta, extraoficialmente, de que iban a hacer una conferencia y les dije que yo solo les iba a decir que esperaría a que terminara la conferencia y me iba a quedar allí, pero que no me parecía que lo hicieran en las instalaciones de la fracción”, apuntó Alpízar.

Agregó que el encuentro se convirtió en un choque y el congresista Manuel Morales se levantó y le dijo varias cosas, al igual que Pilar Cisneros.

Según Alpízar, Morales le preguntó para qué estaba allí y le cuestionó si venía a hacer “otro show”, porque ella venía de la conferencia del comité ejecutivo del PPSD. Asegura que ella le pidió que se respetaran.

“Cuando Pilar Cisneros entró y me vio, lo que me dijo es que la que sobraba era yo. Fue todo muy rápido. Son las formas que siempre yo he dicho que no son las correctas, son sus estilos. Yo sigo haciendo el mismo al llamado al respeto. Estamos en un proceso difícil, pero yo no dejo de ir a las reuniones”, acotó.

Finalmente, siete de los expulsados del PPSD salieron y se fueron para el despacho de la jefatura de fracción, donde hicieron la rueda de prensa.

“Yo me quedé sentada, sola, en la sala de reuniones de la fracción, porque se suponía que había reunión y, como yo no había visto el mensaje, nada más iba a decirles eso”, agregó.

Cisneros y Morales niegan narración de Alpízar

Consultados sobre lo que narró Alpízar, tanto Pilar Cisneros como Manuel Morales negaron que hayan dicho esas palabras exactas.

Manuel Morales alegó que lo dicho por Alpízar no corresponde con su forma de expresarse y que solamente le dijo que “no había reunión de fracción, que el espacio no era para que estuviera ella”.

Cisneros, por su parte, negó que el hecho se hubiera dado tal como lo detalló su compañera de la bancada.

“La reunión fue suspendida, con el fin de celebrar una conferencia de prensa de los diputados ‘expulsados’ del partido que, dicho sea de paso, no habíamos sido notificados. Como obviamente ella no era una de las expulsadas, le dije que no estaba invitada a la conferencia de prensa, que se retirara.

“Como no accedió, simplemente ocho diputados nos fuimos a la oficina anexa y celebramos allí nuestra conferencia de prensa”, alegó Cisneros.

Ese fue un día de crisis en la tienda oficialista. Primero, Alpízar, en compañía con el comité ejecutivo de Progreso, anunció la decisión tomada por sus órganos de expulsar de las filas partidarias a los nueve congresistas que le dieron el apoyo público a la agrupación política Aquí Costa Rica Manda (ACRM).

LEA MÁS: Partido Progreso Social Democrático expulsa a 9 diputados

Luego, siete legisladores respondieron, en una conferencia de prensa, que rechazaban esa expulsión y se mantendrán como la fracción oficialista, bajo la bandera del PPSD, y que apelarían la expulsión.

LEA MÁS: Diputados de Gobierno se aferran a fracción de Progreso Social, pese a expulsión

Los legisladores expulsados son Pilar Cisneros, Waldo Agüero, Manuel Morales, María Marta Padilla, Jorge Rojas, Paola Nájera, Ada Acuña, Daniel Vargas y Alexander Barrantes.

Luego de anunciar la expulsión, el PPSD pidió al Directorio legislativo “que se tomen las medidas administrativas para retirarles cualquier representación que su condición política de diputados realicen en representación de ese partido o fracción legislativa”.

Este jueves, el Directorio consultó al secretario general de Progreso, Luis Arturo Chavarría Blanco, si la expulsión de los nueve es una resolución en firme, sin ninguna impugnación pendiente.

Después de que se dio a conocer esto, la fracción del PPSD anunció que presentó una apelación a la expulsión y denunciaron a Alpízar ante el Comité de Ética de Progreso.