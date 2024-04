Luis Amador pone en duda candidatura para el 2026

Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), puso en duda su candidatura presidencial para las elecciones del 2026. No se postulará mientras no se resuelva la investigación judicial que la Fiscalía abrió en su contra por la aparente contratación a la medida de MECO, por ¢21.800 millones, para la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.

El exjerarca agregó que está enfocado en rehacer su vida en Canadá, adonde se exilió voluntariamente después de ser destituido por el presidente de la República, Rodrigo Chaves. El mandatario lo cesó el 12 de marzo achacándole la responsabilidad política de un presunto sobreprecio de ¢1.000 millones en el contrato de MECO. Tres días después, Amador dijo que regresaría pronto para las próximas elecciones nacionales, pero ahora cambió la postura.

“En este momento, está en pausa el 2026. Está en pausa esperando a que el proceso de investigación se limpie y se dictamine la inocencia. En ese momento, volveré a meditar y considerar. En este momento, a uno lo ponen en un esquema en que lo hacen ver como lo quieren ver”, aseveró en una entrevista con La República.

El exjerarca aseguró que no le parece correcto participar en el próximo proceso electoral con las condiciones actuales. Casa Presidencial presentó una denuncia en su contra, aunque la Fiscalía había abierto, desde enero, un expediente por el caso del Daniel Oduber en el que también investiga a Rodrigo Chaves; a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte; y al exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo Elizondo.

“No me parece justo, ante la duda que fue plantada a todo el mundo, que yo pretender correr en el 2026 mientras esa duda exista. Cuando la duda esté limpia y quede demostrado que no hubo absolutamente nada de mi parte, ahí creo que las personas tendrían esa oportunidad; ese es justamente el juego político”, agregó Amador en la entrevista difundida el 1.° de abril.

Chaves destituyó a Amador mientras el entonces ministro estaba de gira en Canadá.

Dos días después de su regreso a suelo costarricense, Amador se presentó en el aeropuerto Juan Santamaría para tomar un vuelo rumbo a Toronto, pero ahí oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le decomisaron sus aparatos electrónicos. La diligencia de las autoridades fue para asegurar prueba de interés.

Según informó la Fiscalía, existe una investigación penal por la reparación de la pista del aeropuerto guanacasteco, la cual se encuentra bajo el expediente 24-000030-1218-PE.