Las amenazas salen sobrando, responden diputados a Rodrigo Chaves

Diputados de oposición respondieron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, que las amenazas salen sobrando, luego de que el mandatario llamó irresponsables a ocho de ellos y pidió a la gente fijarse en quiénes son y qué están haciendo.

El ataque del mandatario a los legisladores obedece a que la Comisión de Asuntos Hacendarios recortó el rubro previsto para el pago de intereses de la deuda pública, en el Presupuesto Nacional, a fin de reponer dinero a entidades como asociaciones de desarrollo, municipalidades y el Ministerio de Cultura y Juventud.

“Hay diputados absolutamente irresponsables”, dijo el gobernante en Zapote.

Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), dijo en la sesión de Hacendarios: “Si usted cree que los comentarios en redes sociales pesan más que el análisis que le corresponde a un diputado o diputada de la República, se equivoca y, si no se ha dado cuenta, mire los resellos de estos días”.

“Sobran las amenazas en una discusión política respetuosa, señor presidente, y se lo digo así. Soy una persona respetuosa de sus posturas y puedo comprender que usted haya decidido el recortar al parque de La Libertad (recinto cultural en Desamparados). Comprenda usted también que otros diputados tengamos una postura distinta a la suya, así funciona la democracia, dichosamente.

“Tranquilo, señor presidente, que las sesiones de esta Asamblea Legislativa son públicas, las votaciones constan en actas y cualquier ciudadano puede ver ahí en las pantallas cómo votamos y yo me siento orgulloso de cómo he votado, según mi postura política a la que tengo derecho; y lo que no se transmite son las sesiones de Consejo de Gobierno.

“Y a mí me enorgullece que votamos por recuperar ¢200 millones del parque La Libertad que usted, su Gobierno, decidió recortar”, continuó el frenteamplista.

Agregó que el Poder Ejecutivo dinamita los puentes con la Asamblea Legislativa.

En tanto, José Pablo Sibaja, de Nueva República, más bien llamó irresponsable a Chaves por los recortes a las instituciones.