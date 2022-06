La democracia no está vacunada, advierte Fernando Cruz, presidente de la Corte

Fernando Cruz: Costa Rica no está vacunada contra las concentraciones de Poder El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, habló en el programa radiofónico ‘Hablando Claro’ sobre el discurso del mandatario Rodrigo Chaves.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, afirmó que la democracia costarricense no está vacunada para evitar una concentración del poder por parte de políticos.

Las declaraciones las brindó este viernes en el programa radiofónico Hablando Claro de radio Columbia, donde conversó sobre la visita del presidente de la República, Rodrigo Chaves, a la Corte Plena, ocurrida el pasado lunes.

En el encuentro en el Poder Judicial, el gobernante les pidió a los jueces no prestarse para “intereses canallas” luego de que él asistió en persona a la Fiscalía General, la semana pasada, al enterarse de había expedientes en su contra, dos de estos por el financiamento de campaña.

Durante su visita a la Corte, Chaves también demandó el nombramiento del nuevo fiscal general, así como un mejor uso de los recursos públicos y la disminución de la mora judicial.

Los simbolismos

El magistrado Cruz aseguró tener “inquietudes” por los “simbolismos políticos” de las declaraciones de Chaves en la Corte, quien, según dijo, “habló como si fuera el jefe del Poder Judicial”. De acuerdo con Cruz, en el imaginario colectivo eso deja mensajes muy fuertes.

“La democracia tiene alergia a las concentraciones del poder, pero los simbolismos políticos, en el imaginario las personas piensan ‘bueno, ya vino alguien a poner orden’, entonces ‘el presidente de la República llegó a poner orden al Poder Judicial’.

“Perdón, nadie puede hacer eso. Probablemente, el presidente no tenía esa intención, pero simbólicamente lo tiene”, declaró Cruz, quien recordó que el presidente de un Poder de la República no puede tomar acciones sin el respeto al debido proceso.

Enseguida, la periodista Vilma Ibarra cuestionó si Costa Rica está vacunada contra la concentración del poder. Al respecto, el presidente de la Corte afirmó: “No, en absoluto, no estamos vacunados, cualquier cosa puede ocurrir”.

El magistrado achacó esa realidad a la ausencia de una educación cívica adecuada en los procesos formativos. De acuerdo con el presidente de la Corte, muchos ciudadanos desconocen que los jefes de los supremos poderes no pueden tomar decisiones arbitrarias para producir cambios inmediatos sin respetar la legislación.

‘Las formas tienen mucha importancia, me dejó inquietudes’

Durante el desarrollo de la entrevista, Fernando Cruz aseguró que un presidente de un poder no puede hacer exigencias a quien ocupa ese cargo en otra de las tres estructuras fundamentales del Estado, por respeto a la separación de poderes. Aseguró, también, que el país debe rechazar los intentos de concentraciones de poder.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, explicó que la visita del mandatario Rodrigo Chaves a la Corte Plena, corresponde a una tradicional invitación que se les hace a los políticos que asumen el Poder Ejecutivo. Chaves brindó un discurso ante ese foro judicial el lunes 20 de junio. (Rafael Pacheco Granados)

En relación con las críticas de Chaves al desempeño del Poder Judicial, Fernando Cruz manifestó: “Además, lo toma como si ese fuera un mandato del pueblo, que el pueblo se lo dio a él y que entonces nos lo transmite a nosotros. Bueno, entonces él tiene como una misión, la misión de él es esa.

“Eso simbólicamente me dejó inquietudes, con el debido respeto, como siempre, para el señor presidente. Yo creo que las formas tienen mucha importancia en la política”, puntualizó. Agregó que “hemos perdido las formas, pero un país no puede tener concentraciones de poder y no puede aceptarlas”.

‘Habló como si fuera el jefe del Poder Judicial’.

El magistrado, que reconoció la necesidad de mejoras en el Poder Judicial, cuestionó el tono del discurso del mandatario en la Corte Plena: “Yo no puedo llegar a hacer eso de esa manera. Está todo abierto para poder hacerlo, pero que el presidente diga todo lo que dijo es realmente como si él fuera el jefe del Poder Judicial, verdad, y no es el jefe del Poder Judicial”.

Cruz afirmó que él, en calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia, no puede sentirse “ni por asomo” con la potestad de exigir soluciones al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. “Quien llega a criticar en esa condición simbólicamente se convierte en jefe”, dijo.

Quiso evitar una controversia de poderes

Cruz continuó: “Además, en el fondo es una controversia porque ahí había que contestarle al señor presidente, entonces es una controversia de poderes, lo cual yo quise evitar, por supuesto.

“Pero a mí me parece que simbólicamente eso tiene un efecto. Desde el punto de vista de la crítica, bienvenida la crítica, las observaciones, pero yo como presidente de la Corte le debo un gran respeto al Poder Ejecutivo y al Parlamento. Yo no me atrevo a llegar a decirle ‘mire, ¿por qué no arregla tal cosa’ o ‘mire, ¿por qué anda tan mal en esto?’”, concluyó el magistrado.

Asimismo, alegó que, en los últimos años, ha habido una descalificación generalizada contra el sector público que, sumada a la desigualdad social, golpea la institucionalidad de nuestro país.