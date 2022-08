Juan Carlos Hidalgo: Mi gane en el PUSC muestra posibilidad de cambiar elección de candidatos a diputado

Al referirse a temas nacionales, Juan Carlos Hidalgo respalda la idea de los diputados del PUSC de autorizar $6.000 millones en eurobonos al Gobierno. Foto: (Albert Marín)

Juan Carlos Hidalgo, recién elegido presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para los próximos cuatro años, ve posible cambiar la forma en que esta agrupación elige a los candidatos a diputado, un tema que ha generado grandes roces en las tiendas rojiazules.

Según el estatuto partidario, los aspirantes al Congreso son electos en las asambleas provinciales, en vez de la asamblea nacional, lo que algunos consideran un impedimento para cohesionar una visión alrededor del candidato presidencial y su equipo. Hidalgo sostiene que él enarboló la bandera de cambiar el sistema vigente y el hecho de que haya ganado significa que es posible hacerlo.

Asimismo, el nuevo jerarca del PUSC dice ver señales mixtas sobre el compromiso fiscal del Gobierno y hechos preocupantes sobre el discurso del Poder Ejecutivo hacia “cualquier persona que manifieste una oposición”.

- ¿Es posible reformar la forma de elección de los candidatos a diputados partiendo de que hay estructuras internas definidas o sectores con intereses arraigados? Copiado!

- Totalmente. El hecho de que yo haya salido electo de una manera tan contundente, con un mandato tan contundente habiendo enarbolado esa bandera, porque claramente dije que si llegaba a la presidencia es para impulsar esa reforma a los estatutos, quiere decir que efectivamente es posible.

“Ahora bien, sí tenemos que hacer un trabajo muy fino de presentar a la Asamblea Nacional distintas opciones de reforma a los estatutos, de tal forma que la Asamblea Nacional escoja la que le parezca más conveniente para los intereses del partido, pero sí hay un apetito por llevar adelante esa tarea. Estamos claros en que los procesos internos para la elección de candidatos se han vuelto cada vez más intestinos, de que la sangre corre más al río y de que no es el interés de nadie, ni del partido ni, de las estructuras, tener un sistema como el que tenemos actualmente. Hay que corregirlo”.

- ¿Cual es la idea para hacer más nacional la elección de candidatos a diputados? Copiado!

- Lo que pensamos hacer es nombrar una comisión con tres o cinco figuras del partido que conocen muy bien la legislación electoral, conocen muy bien los estatutos, de tal forma que ellos elaboren tres o cuatro distintas propuestas y luego las socialicemos en la Asamblea Nacional. Que haya un espacio de consulta, de deliberación, de debates a lo interno del partido y luego hacemos una Asamblea Nacional para adoptar una de las cuatro propuestas. ¿Cómo serán esas cuatro propuestas? No sabemos. Esperemos que sea este comité de expertos el que, analizando los problemas ya identificados por las bases del partido, presenten los diferentes escenarios.

- ¿El PUSC será beligerante en el cumplimiento de las reglas democráticas en el país? Copiado!

-- Claramente, claramente. Vemos con mucha preocupación el discurso tirante desde el Poder Ejecutivo hacia la prensa nacional y hacia cualquier persona que manifieste una oposición al Poder Ejecutivo. Vivimos en una democracia donde obviamente tenemos derecho a tener divergencia de criterios, obviamente vivimos en uno de los países con mayor libertad de prensa del mundo, según el índice de Reporteros Sin Fronteras. Somos el cuarto país con mayor libertad de prensa del planeta, es algo que debemos proteger a toda costa, es un pilar fundamental de nuestra democracia.

“Somos una de las democracias más solidad del planeta, según The Economist Intelligence United. El Partido Unidad Social Cristiana es un partido demócrata, es un partido que cree en la institucionalidad y nosotros contribuiremos para que el nivel del discurso siempre esté a la altura de esa institucionalidad que el país ha construido a lo largo de las décadas”.

- La fracción aboga por autorizar al Gobierno la emisión $6.000 millones en eurobonos en el mercado internacional. ¿Qué opina de ese planteamiento? Copiado!

- Es una discusión técnica, pero obviamente no se pueden negar las aristas políticas. Si uno ve la reacción de los mercados y cuando me refiero a los mercados, no solo me refiero a los acreedores del Gobierno, sino a los agentes como bancos internacionales, calificadoras de riesgo, si usted ve la reacción de ellos, ellos reaccionan bien cuando perciben que un gobierno tiene un mayor margen de maniobra, de que el Congreso respectivo de cada país le da un mayor margen de maniobra al Poder Ejecutivo. En este caso, una emisión de $6.000 millones es un escenario donde creo que los mercados van a responder de una manera más favorable, a que si fuera una emisión menor.

“La Asamblea Legislativa puede hacer un mayor control político si la emisión solo fuera de $1.500 millones, pero los compañeros de la Unidad Social Cristiana han impulsado un proyecto que tiene muchos controles, de manera que esto solo puede usarse para canjear deuda y el ahorro producto de intereses solo se podría usar para abonar a la deuda.

“Creo que la decisión que tomaron los compañeros va por el camino correcto, que es darle un margen de maniobra al Gobierno, tranquilizar a los mercados, todo desde el punto de vista técnico, pero garantizar también esos controles para que el dinero sea usado únicamente para cambiar deuda interna cara por deuda externa barata y que los ahorros producto de ese intercambio de deuda se utilicen para abonar a la deuda”.

- Algunos diputados tienen dudas en autorizar $6.000 millones por falta de claridad en el manejo fiscal del Gobierno. Copiado!

-- Creo que el jurado todavía está deliberando, todavía no hay un fallo definitivo si este gobierno es un gobierno que va ser fiscalmente responsable o va a aflojar un poco. Hemos visto señales mixtas. Vemos, por ejemplo, el veto que quiso sacar a Procomer de la regla fiscal, lo cual me pareció correcto, pero luego vimos que se reinterpretó la forma que se ha calculado la regla fiscal para aflojarla un poco.

“Así que todavía no hemos visto una señal clara de si este será un gobierno que va a apretar las tuercas en materia de gastos; o más bien, va a adoptar una posición más relajada. Creo que el jurado seguirá deliberando y finalmente podremos tener un fallo, una perspectiva un poco más clara cuando se presente el proyecto de presupuesto de la República a partir del próximo mes”.

- ¿Qué relación tiene con la actual fracción legislativa del PUSC? Copiado!

--Tengo una muy buena relación. Fuimos compañeros de trinchera durante la campaña. Yo aspiraba a ser un diputado. Así que forjé una excelente relación de trabajo con todos los compañeros que están actualmente en la Asamblea Legislativa. Creo que el Comité Ejecutivo debe jugar un papel importante de acompañamiento de la fracción, especialmente, en temas nacionales, en temas donde creo que debemos servir de canal para aprovechar el conocimiento de muchos cuadros profesionales que tenemos en el Partido en materia ambiental, social, telecomunicaciones, económicos, tributarios.

“Tenemos gente que ha estado en el Gobierno, que son expertos en sus campos. Queremos canalizar ese conocimiento, canalizar esa asesoría del Comité Ejecutivo Nacional de tal forma que los diputados y la fracción se puedan nutrir de ese conocimiento.

- ¿Actualmente no existe ese acompañamiento? Copiado!

-- Es una de las cosas que carecemos en este momento. Tenemos gente muy buena allá afuera que podría dar un acompañamiento y una asesoría externa que sería muy importante para la fracción en temas como jornadas flexibles, Alianza para el Pacífico, eurobonos, ventas de activos estatales y todos los demás temas que se van a venir. Es ahí donde quiero institucionalizar, no que sea una cuestión ad hoc, sino un canal permanente a través del Comité Ejecutivo donde estas voces, estos cuadros que tenemos afuera, puedan brindarle asesoría a la fracción.

- En tu propuesta para la presidencia habló de una estrategia para las próximas municipales. ¿En qué consistiría? Copiado!

- Primero que todo, parte por hacer un reconocimiento exhaustivo de los 84 cantones. Tenemos 15 alcaldías, ver cómo estamos en esos cantones para defender las alcaldías que tenemos. Recordemos que, en el proceso anterior del 2020, teníamos 14 alcaldías y pasamos a 15. Se presentó eso como un logro.

“Sin embargo, si vemos con lupa, observamos que, de las 14 alcaldías, perdimos la mitad. Fue que ganamos otras ocho, entonces, compensamos y subimos una alcaldía más. Obviamente, cualquier estrategia debe partir de lo que ya tenemos que son estas 15 alcaldías, luego ver de las siete que perdimos en el proceso pasado, cuáles son recuperables porque muchas las perdimos por autogoles de nuestra dirigencia. Después, ver cuáles otras alcaldías estuvimos cerca de ganar y por qué no las ganamos y cuáles figuras tenemos en los cantones que pudieran tener un buen desempeño.

“Todo esto requiere de un análisis muy exhaustivo de cómo está el partido en los 84 cantones que va a requerir que yo, personalmente, viaje a lo largo y ancho del territorio nacional y me reúna con dirigencia, con actores políticos. Ya empecé este fin de semana. Estuve en cinco cantones de la provincia de Guanacaste haciendo esa tarea y pienso continuar durante los próximos meses.

- ¿Cuáles son los desafíos actuales del partido Unidad Social Cristiana? Copiado!

- El principal reto es adaptarse a un escenario donde el 70% o más de los costarricenses dicen no tener ningún tipo de afiliación partidaria. ¿Cómo permanecemos relevantes en un escenario donde cada vez menos personas se identifican con una bandera, con un color político? Yo creo que el partido tiene un desafío de hacer un trabajo para permanecer atractivo para el elector costarricense y ser la mejor opción cuando llegue el momento de ir a una elección.

“Esto requiere de un trabajo constante de propuestas programáticas que sean lo suficientemente contundentes y claras para el electorado, que vengan a resolver los principales problemas que tiene el país en este momento y un constante trabajo de activismo a nivel local, activismo a nivel de sectores, activismo nivel de capacitación y formación de cuadros.

- ¿Darle vida al PUSC es nada más un asunto de ejercitar el músculo partidario o pasa por reforma de estructuras? Copiado!

- Son ambos. Por un lado, tenemos muchos cuadros. Gente muy buena a nivel de militancia y también profesionales que siempre se han visto como socialcristianos. Están ansiosos de ocupar espacios dentro de la institucionalidad del partido para poder contribuir desde el punto de organización y estructuras, como también programático. Es ahí donde tenemos la tarea de empezar a incorporar a toda esta gente y ver cómo empezamos a nutrirnos del trabajo de ellos.

“Por otro lado, sí, tener un trabajo a partir de los estatutos. Las bases han sido contundentes en ese ejercicio que se hizo de consulta tras la elección de febrero. Las observaciones que nos han hecho son bastante claras y una de ellas es la reforma de los estatutos para cambiar la manera de escoger candidatos a diputados. Eso también va a requerir de un trabajo bastante delicado para atender esas observaciones dentro de lo que permita la Asamblea Nacional”.

- ¿Cuál es la definición ideológica actual del partido Unidad? Copiado!

--Somos un partido socialcristiano. Tenemos una carta ideológica muy robusta que es la Carta Social Cristiana a Costa Rica, donde se enarbolan los principios del humanismo cristiano que ha tenido esta organización política desde su fundación. Principios como la economía social de mercado, el de subsidiaridad del Estado, la participación ciudadana, poner al ser humano al centro de la acción política. Estos son los principios que rigen al socialcristianismo, por eso es que no tiene mayor asidero en toda esta discusión de si le vamos a eliminar el nombre Social Cristiano al partido.

“Somos un partido Social Cristiano, tenemos una ideología muy clara. El desafío nuestro es ver cómo agarramos esos principios filosóficos que están muy claramente definidos en nuestra carta ideológica, y las traducimos en propuestas programáticas modernas que vengan a responder a las principales preocupaciones de los costarricenses en este momento: costo de vida, desempleo, inseguridad ciudadana, deterioro ambiental, digitalización de la economía, cerrar la brecha digital de las regiones.

“Creo que el partido tiene una vocación de reforma. A lo largo de su historia diferentes versiones del socialcristianismo ha presentado al país grandes transformaciones. La transformación de lo social de los años 40, la apertura económica de los años 90, la reforma de la Ley de Protección al Trabajador en los años 2000. Así que tenemos que plantearnos nosotros cuáles son las grandes reformas que vamos a proponerle a los costarricenses en esta década”.

- ¿Es innecesaria, entonces, una reforma ideológica? Copiado!

No. Lo que necesitamos es agarrar esa carta ideológica y ver cómo la traducimos en propuestas de política pública que sean atractivos para el electorado costarricense, que los electores sientan que vienen a responder sus mayores preocupaciones del momento.

- ¿Mantienes las aspiraciones de optar por una cargo de elección popular, sea para diputado o presidente de la República? Copiado!

- Sin un partido fuerte y bien organizado no tiene sentido aspirar a nada más después. Por eso estoy 100% enfocado en construir partido nada más.