José María Figueres disputa ‘Casa de los Figueres’ en demanda por herencia de Karen Olsen

Esta es parte de la propiedad conocida como Casa de los Figueres, en Curridabat. (Rafael Pacheco Granados)

La propiedad conocida como la “Casa de los Figueres”, ubicada cerca de la intersección de La Galera en Curridabat, es objeto de disputa en la demanda judicial que el candidato presidencial del PLN, José María Figueres, interpuso en contra de su hermana Christiana Figueres, exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Esta finca, que tiene varias construcciones, es uno de los bienes que la madre de ambos, la exprimera dama Karen Olsen Beck, dispuso entregar como herencia a nueve nietos, excluyendo al resto de sus descendientes. Quedaron por fuera de la herencia el político de Liberación Nacional (PLN), la exfuncionaria de Naciones Unidas (ONU) y su hermana Kirsten Figueres, así como los hijos de los dos primeros.

Los demandados son dos hijas de Kirsten Figueres y un hijo de Mariano Figueres, quien fue director de Inteligencia y Seguridad (DIS) durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y falleció en el 2019.

Por la disposición de la herencia que otorgada en vida por Karen Olsen, José María Figueres primero interpuso una demanda contra estos tres sobrinos incluidos en la herencia y, luego, la la extendió a Christiana Figueres en junio pasado. Se trata de una causa por los supuestos delitos de explotación de adulto mayor y administración fraudulenta.

Así lo confirmó Gerardo Huertas, abogado y vocero de la exfuncionaria de la ONU, en una entrevista telefónica con La Nación.

“La discusión sí tiene que ver con un bien (la propiedad en Curridabat) en una sociedad anónima, y la disposición del patrimonio que ella (Karen Olsen) quiso hacer conforme a sus deseos. Inclusive, esto es una herencia en vida. La discusión también tiene que ver con la sesión de acciones y si hay otra manifestación de voluntad (de la madre)”.

“Lo que pretende don José María es que se valide lo que él reclama como la verdadera voluntad de doña Karen, que al mismo tiempo vendría a beneficiar a las hijas de doña Christiana, mientras que la cesión de acciones que doña Christiana defiende no la beneficia ni a ella ni a sus hijas ni a don José María.

“¿Cuál sería la lógica de que doña Christiana esté en una especie de complicidad para disponer del patrimonio de su madre, cuando más bien lo que ella está defendiendo es un acto en el que ni ella ni sus hijas se van a ver beneficiadas? Ella está defendiendo la voluntad de su madre, a pesar de que no la beneficia a ella en absolutamente nada, ni a sus familiares directos, llamase sus hijas”, explicó Huertas.

La distribución planteada por José María Figueres lo incluiría a él.

[ Christiana Figueres: José María Figueres presentó denuncia falsa para anular voluntad de mi madre ]

Este diario buscó una reacción del candidato presidencial sobre lo expresado por su hermana Christiana, quien argumentó que el político presentó una denuncia infundada y temeraria, basada en hechos falsos, para burlar la voluntad de su madre.

Sin embargo, el liberacionista solo emitió una publicación en Twitter, en que se puede leer: “Estoy de acuerdo con vos en que esto se resuelve en familia con un poquito de buena voluntad de todos. Como siempre, estoy a tus órdenes. Afectuosamente, tu hermano, José María”.

Abogado: No hay pruebas de abuso de incapaz

El defensor de Christiana Figueres argumenta que, en la denuncia contra su cliente, no se aportan pruebas de si existió alguno de los dos delitos denunciados: explotación de adulto mayor y administración fraudulenta. Huertas sostiene que todo se basa en “conjeturas”.

“Don José María, como denunciante, no está de acuerdo con la distribución del patrimonio que hizo su madre. Él indica, o indica la denuncia, que esa disposición última que hizo ella fue manipulada, pero no dice cómo, no aporta ninguna prueba, no hay elementos de prueba más allá de meras conjeturas; sin elementos de prueba para determinar eso.

“Me gustaría hacer hincapié en que no se dice por ningún lado de la denuncia, de qué forma se da esa supuesta explotación de incapaz. Consideramos que no hay documentos médicos que permitan atribuir esa falta de capacidad cognitiva de parte de doña Karen, sino que más bien que todo apunta a que ella hizo la sesión de acciones, tal y como ella siempre había querido hacerlo, y dispuso de su patrimonio como quiso hacerlo.

“Todos los familiares estuvieron conforme con ello, excepto el denunciante”, declaró el defensor.

Huertas detalló que el lunes 20 de setiembre, Christiana Figueres se apersonó a la Fiscalía de Fraudes de San José para rendir su declaración indagatoria por alrededor de cuatro horas, y aportó “muchísima prueba documental”.

“Nosotros ya rendimos una amplia declaración esta semana, aportamos muchísimas pruebas y estamos confiados de que la Fiscalía está haciendo la investigación que tiene que hacer, verá, conforme al principio de objetividad, que la prueba no permite establecer ningún tipo de explotación de incapaz, ni mucho menos, sino más bien, el respeto por parte de doña Christiana de la voluntad de su madre, porque todo indica eso.