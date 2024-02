Johnny Araya: ‘Nadie puede cuestionar mi deseo de seguir en política’

Johnny Araya, actual alcalde de San José, defendió su derecho a continuar en la política una vez que deje el cargo, después de que el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, lo criticó por esa postura y dijo que esa es una de las causas de la debacle del PLN en las elecciones municipales de este domingo, en las que perdió 14 alcaldías incluyendo la josefina.

Guillén asumió su responsabilidad política y puso su cargo a disposición de los militantes, pero dijo lamentó que su propuesta de cambio no haya encontrado eco dentro del PLN, citando como ejemplo a Araya.

En declaraciones a La Nación, Araya reaccionó: “No comparto lo afirmado por el secretario general. Frente a resultados adversos como los que ha tenido el partido, es fácil buscar culpables. No veo qué relación pueda tener esto con mi decisión de continuar en política. Es un derecho como ciudadano costarricense que nadie puede cuestionar. No aspiro a ningún cargo y solo quiero contribuir a que el Partido Liberación Nacional encuentre lo mejor para las elecciones del 2026″.

El alcalde dijo que el secretario general asumió una postura negativa hacia él sin razón aparente y que no es saludable buscar chivos expiatorios en momentos como este.

“Ya fui víctima de algo similar en el pasado, cuando fui suspendido de la militancia del PLN tras la campaña del 2014 (en la que se retiró de la campaña de segunda ronda frente al exmandatario Luis Guillermo Solís), pero luego gané las elecciones municipales del 2016 con una amplia mayoría y la Sala Constitucional ratificó que fui sancionado arbitrariamente”, recordó.

El alcalde remarcó que nadie puede cuestionar su deseo de seguir activo en la política: “Nací en una cuna política y el hecho de no ejercer un cargo a partir del 1.° de mayo no significa que deba apartarme de la política. Creo que puedo seguir aportando con ideas y compromiso al futuro del país y al PLN”.

Araya dejará el cargo a finales del me de abril, luego de dirigir la municipalidad de San José por tres décadas, primero como como ejecutivo municipal y luego como alcalde.

Un mes antes de las elecciones, Guillén solicitó al alcalde que se apartara temporalmente de la militancia del partido y pidió al Tribunal de Ética y Disciplina (TED) que iniciara una investigación en su contra.

La solicitud la hizo después de que la Contraloría General de la República (CGR) impuso una tercera sanción a Araya, en este caso una suspensión de 20 días sin goce de salario por la contratación irregular de un bufete, sin concurso, para el ayuntamiento de San José.

Araya indicó que el resultado del domingo en San José, donde ganó Diego Miranda Méndez, un historiador de 34 años y dos veces regidor municipal, le tomó por sorpresa tanto a él como a la dirigencia del partido. El PLN postuló al actual vicealcalde, Mario Vargas.

Con respecto a la caída de 43 a 29 alcaldías de su partido, Johnny Araya insistió en que será necesario un poco más de tiempo y serenidad para analizar las razones que explican este retroceso y volvió a reprochar las declaraciones de Guillén.

“No sé, creo que hay quienes quieren seguir por esa vía. Me parece una vía equivocada de descalificar a militantes del partido, a figuras del partido, sobre todo, como lo dije al principio, ‘cómo van a cuestionar que yo quiera seguir en actividad política? Eso no me lo puede cuestionar nadie, ni a mí ni a ningún costarricense”, finalizó.