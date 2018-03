– Porque si vos me preguntas yo voy a tener que dar mi posición sobre X tema. Si no me lo preguntas, yo no la estoy usando en redes sociales para hacer de eso el tema de la campaña, que es una gran diferencia. Pero si me lo preguntas y lo trae a debate, lo voy a decir, porque hay que decir que este gobierno no ha sido capaz de solucionar la mayoría de los problemas de los costarricenses.