Hoy hace 50 años: ‘La paz tendrá que darse en Centroamérica’ dijo Figueres en visita a El Salvador

Texto original publicado por La Nación el 13 de noviembre de 1972

El presidente Figueres declaró hoy a su llegada a San Salvador donde asiste a la Feria Industrial Internacional, que la paz en Centroamérica es inevitable y que tendrá que producirse en muy corto plazo. El mandatario costarricense, quien viajó acompañado de su esposa doña Karen Olsen de Figueres y de los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, licenciados Gonzalo Facio y Jorge Sánchez Méndez, hicieron la declaración al ser interrogados sobre un plan de paz que había propuesto Costa Rica para solucionar el conflicto entre Honduras y El Salvador.

Dijo que “no hay tal plan de paz. Este fue inventado por los periodistas costarricenses. Pero en todo caso creo que la paz en el istmo tendrá que venir y muy pronto, pues en una época como la que vivimos no cabe la separación entre las naciones, mucho menos tratándose de pueblos tan pequeños como los nuestros. El presidente costarricense reiteró su criterio en el sentido de que es necesario unirnos para fortalecernos y defendernos de los países grandes.

El canciller Gonzalo J. Facio, quien hace unas cuatro semanas había dado la noticia del plan de paz, dijo a La Nación que efectivamente hubo una fórmula de paz, pero que esta no prosperó. Según se supo aquí fue Honduras la que no aceptó la propuesta de Costa Rica, cuyo contenido no quiso dar a conocer el canciller Facio Segreda.

Por otra parte, el canciller salvadoreño, contestando a preguntas de los periodistas, dijo que “no creo que existan fórmulas mágicas para esto de la paz”. Añadió que “la paz es cuestión de tiempo para que cada una de las partes pueda comprender el punto de vista de la otra parte”. El canciller Borgonobo expresó su esperanza de que pronto se pueda llegar a un feliz entendimiento.

En otras noticias: Copiado!

Niñas fueron atacadas por pederasta en Villa Neily

Un hombre de apellido Agüero ha cometido atentados contra niñas de corta edad, varias de las cuales han quedado en grave estado, denunció el señor Jimmy Zúñiga, corresponsal de La Nación en Villa Neily.

Agregó que una de las víctimas es hija de una señora de apellido Altamirano, quien denunció ante las autoridades el atentado del que fue víctima su pequeña hija, quien quedó en grave estado. Es una escolar.

Agregó que el criminal se ocultó en un trecho montañoso entre la casa de la niña ultrajada y la escuela, una distancia aproximada de 600 metros. La víctima fue encontrada casualmente horas más tarde. Estaba medio inconsciente, aseguró el corresponsal, quien añadió que “la madre puso la denuncia ante las autoridades judiciales inmediatamente para que se ordenara el arresto del culpable cuyas señas y detalles suministró”.

Pero aseguró la señora al corresponsal que tuvo que recurrir a la alcaldía de Golfito porque en Villa Neily no la atendieron bien. Agüero fue acusado de haber atentado anteriormente contra tres niñas escolares entre 8 y 11 años de edad.

Contraloría aprobó proyecto de asfaltado para Guadalupe

Aprobó la Contraloría General de la República la fijación de contribuciones hechas por la Municipalidad de Goicoechea para los trabajos de asfalto que se realizan en la ciudad de Guadalupe.

Consigna dicha fijación las siguientes contribuciones: calle barrio San Gerardo ¢24,25 por cada metro lineal; calle quinta al sur de la avenida cuarta ¢32 metro lineal; calle Vargas Sulera ¢63 por cada metro lineal y calle florida ¢32.

Se entiende, dice el comunicado de la Contraloría, que estas contribuciones se pagan por una sola vez. Al ser aprobada por el organismo contralor, señala que su vigencia será a partir del 23 de noviembre.