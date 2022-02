Gloria Navas, futura diputada de Nueva República: Empleo público y FMI son fundamentales

Gloria Navas, diputada electa del Partido Nueva República, junto a Fabricio Alvarado, quien será su compañero en fracción. Foto: (Diana Mendez)

La diputada electa Gloria Navas, del Partido Nueva República (PNR), rechazó en entrevista con La Nación el mecanismo que ejercen algunos legisladores y fracciones políticas de obstruir el avance de proyectos a través de mociones, mecanismo conocido como filibusterismo. Además, considera que la reforma al empleo público y el acuerdo con el FMI son fundamentales.

La abogada, segundo lugar en la papeleta de San José, reconoció su cercanía con el Partido Liberación Nacional (PLN) y aseguró que no solo será importante el papel del verdiblanco Rodrigo Arias en la nueva Asamblea, sino que también es importante la presencia de la izquierda en el plenario.

- ¿Cuál es su valoración de la responsabilidad de la nueva Asamblea?

- Es una gran responsabilidad. Me alegro muchísimo, tantas mujeres, y me parece que el tema es fundamental, porque, de alguna manera, hay confusión en relación con la elección del nuevo presidente de dos posiciones diferentes: del tradicional del Partido Liberación Nacional y luego una nueva fuerza política.

“Creo que la Asamblea Legislativa va a desempeñar un papel determinante en cuanto a los proyectos de los próximos cuatro años para el país. Estamos recibiendo una nación que, desde el punto de vista de posición emocional colectiva, se siente desilusionada, se siente afectada. Hay demasiada pobreza, una gran cantidad de desempleo, una cantidad de sistemas que estrujan el manejo fluido de una administración pública.

“Tenemos retos grandes por adelante y tenemos inicialmente que tener una posición negociadora, porque habrá que hacer acuerdos y siempre bajo la perspectiva de lo que es más conveniente para el país”.

- ¿Cuál es la agenda que usted considera que debe ser inmediata a partir del 1.º de mayo?

- Hay temas sumamente esenciales en esta agenda. El tema principal es la reactivación económica y los temas de educación. Estamos hablando de una reactivación económica con diferentes proyectos que existen a esos niveles. El tema de la educación es fundamental, porque la reactivación económica va dirigida también al empleo; tener empleos eficientes y con salarios suficientes para afrontar los costos de la vida, pues hay que tener personas preparadas a esos efectos.

“En la parte de la educación, de los empleos, es fundamental fortalecer el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje). Entonces, los proyectos van relacionados con la reactivación económica por temas internacionales y también, desde luego, con la educación nacional, interesados siempre en esa visión de que no es solo la educación, escuelas y colegios de los que llegan hasta la universidad, sino también en cuanto a la ejecución de los trabajos, su preparación técnica para esos efectos.

“El tema del idioma inglés es fundamental, pero el enfoque esencial de la Asamblea Legislativa debía ser primero en cada tema de corrupción. Por supuesto, si no limpiamos esto, no vamos a llegar muy lejos y número dos, el tema económico relacionado con el tema de la educación”.

- De los proyectos que han sido presentados por Nueva República y que ya tienen algún avance en la Asamblea Legislativa, ¿cuáles retomará de inmediato?

- En este momento hay varios proyectos, no solo de Nuevo República, sino otros que están en la picota legislativa. En primer lugar, ya tenemos conocimiento de que la Sala Constitucional le dio camino libre a la Ley de Empleo Público.

“Aquí ya vamos al segundo debate del empleo público. Se supone que, entonces, será ley de la República pronto y, para esos efectos, Nueva República está de acuerdo con esa ley, de tal manera que, si no lograra pasar en esta legislatura, pues la vamos a heredar nosotros. Yo creo que las posiciones van a ser parecidas, salvo que haya necesidad de revisar parte de la estructura de la ley, porque los criterios de lo que tiene la Asamblea Legislativa en este momento, más la nueva integración, no creo que vayan a ser idénticos. Es razonable pensar que va a haber diferencias.

“El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también es importantísimo y asumir como un tema inicial la claridad de que el Fondo no nos pide a nosotros la fijación de impuestos, sino que organicemos el gasto público y todo el tema financiero. ¿Necesitamos más impuestos o no necesitamos menos impuestos? Nueva República dice no más impuestos.

- Con los liderazgos que se puede ver ahora, de los que tal vez algunos les parecerán más familiares, ¿con quién se ve mejor o con qué fracción, con cuál ideología se ve usted mejor negociando?

- En cuanto a comunicación, yo le puedo decir que conozco a Rodrigo Arias, he tenido mucha relación anteriormente. Siempre fui muy cercana al Partido Liberación Nacional, antes de llegar a Nueva República. Rodrigo Arias es una persona negociadora, muy capacitada también, por supuesto, buscando la gente de otra generación.

“La izquierda me parece que también es necesario que esté en la Asamblea Legislativa. Esa muchacha que fue electa diputada me parece muy inteligente, muy espabilada, muy enérgica. De tal manera que en las primeras sesiones creo que nos vamos a comenzar a medir.

“Sí hay que buscar acuerdos. A mí no me agrada ese obstruccionismo de utilizar una y otra moción, para simplemente que no se vote un proyecto; eso me parece a mí no conveniente, algo que no es tan serio ante la responsabilidad de lo que es una Asamblea Legislativa”.

- ¿Cuáles comisiones le interesaría integrar?

- La de control político especial en cuanto a temas de corrupción que han quedado pendientes. Nosotros tenemos un problema serio de penetración de los grandes carteles en el país y eso hay que fortalecerlo con las investigaciones y con propuestas de ley relacionadas con la persecución de esos delitos y la recuperación de los fondos públicos.

“Ahí están en la corriente legislativa las reformas a varios artículos de la ley sobre crimen organizado, que ya están relacionadas con la captura de los bienes, pero hay que mejorar esas disposiciones para aligerar el procedimiento, no son solo penales, sino en el contencioso administrativo”.

- ¿Proyectos como el de extinción de dominio son de su interés?

- Precisamente, para agilizar la captura de los bienes de esos delitos.

- ¿Está a favor Nueva República de ese proyecto?

- Asumo que sí, asumo que sí. Eso es un problema nacional, que hay que atacar inmediatamente y de manera eficiente. También la Comisión de Jurídicos, atendiendo a las especialidades que tenemos.

“En esta Asamblea Legislativa hay muchos profesionales en Ingeniería, en Comunicación, en Economía, abogados, de tal manera que nosotros, con mucha sabiduría, hay que hacer una distribución de cosas de todos en las comisiones donde hay especialidades de conocimiento, porque no solo el asesor que tiene el diputado a mano, sino que si hay preparación en los nombrados. Pues, tenemos que aprovechar esas profesiones”.

- ¿Le faltó preparación a la Asamblea que acaba de pasar? ¿Cómo valora?

-Parece que se han hecho muchas labores buenas. Admiro muchísimo a la presidenta de la Asamblea Legislativa en estos tiempos; ha habido unos grandes guerreros, pero también ha habido mucha confusión. Yo creo que ha habido una cierta incapacidad en la formulación de leyes que a veces pasan por las manos de uno.

“Las reformas a leyes tienen que ser muy bien consultadas, muy bien estudiadas, que no vayan a chocar con otras. Ese es el gran problema, de esta Asamblea Legislativa”.

- ¿Cómo mantener esa química entre ustedes como fracción, para mantenerse de principio a fin y así ustedes puedan llevar a buen puerto su proyecto político?

- Yo creo que las prácticas de Nueva República no son las mismas de Restauración. Cuando fuimos escogidos como diputados por el partido, comenzamos un entrenamiento, primero ético, en cuanto a la importancia de la unidad y hemos tenido muchísimos encuentros. Nos vamos conociendo de antes y tenemos muy claro que es un principio ético y moral de mantenerse unidos, porque si no, perdemos la fuerza con que estamos comenzando.

“Esta es la primera vez que se lanza Nueva República y alcanza al menos siete diputados en la Asamblea Legislativa y vamos con una dirección bastante clara. El mismo candidato que, aunque no ganó las elecciones, viene como diputado. Vamos a obtener una unidad de criterios y de proyectos también”.

- ¿Se deben plantear reformas para la elección de magistrados?

- Eso hay que verlo con mucha responsabilidad. La formación -y eso por experiencia- ahoga la formación de un magistrado. Un magistrado de la Sala Constitucional, que es una supersala, por sus funciones, no se forma de un día para otro.

“Son años de experiencia, de tal manera que, si no vamos a reelegir a los magistrados, porque evidentemente hay elementos de juicio para asumir que su posición no es correcta en cuanto a sus criterios, en cuanto a guardar la protección del sistema jurídico costarricense. En general, hacer una regla para no reelección. Yo jamás podría estar de acuerdo. Esa es necesaria”.