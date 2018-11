“Eso es trascendente y vital, nos dan una ley sin armas, poco beligerante, que no va a servir, que ya escogió quiénes van a ser los clientes y público meta. Eso no lo queremos y no lo aceptamos. Tenemos que dirigir esfuerzos a la recuperación de bienes independientemente del modo ilegítimo”, continuó Espinoza.