Figueres afirma que Rodrigo Chaves se presenta como el candidato ‘antisistema’

Un día después de la primera ronda de elecciones, el candidato José María Figueres del Partido Liberación Nacional (PLN) se refirió a su contendiente en la segunda vuelta, Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático, como el candidato “antisistema”.

Figueres conversó este lunes con la periodista Amelia Rueda en el programa Nuestra Voz y, en ese espacio, dijo que le sorprendió el crecimiento de Chaves, quien obtuvo el 16,7% de los votos, frente a los 27,26% del verdiblanco.

“Ese triunfo nos sorprendió a la gran mayoría de costarricenses y lo atribuyo a que su plataforma, trabajos, comunicación, su campaña, ha sido la de un candidato que se proyecta como el candidato antisistema, en donde el sistema no funciona, no sirve, no trabaja, voy en contra del sistema, lo voy a cambiar todo”, indicó.

El candidato del PLN aseguró que la candidatura de su rival logró capitalizar el descontento de la ciudadanía con lo que el Estado le concede.

“Esos planteamientos los hemos visto en otros países, la mayoría de los costarricenses conocemos de esos planteamientos en otros procesos electorales en otras naciones. Además, hay un gran cantidad de personas que, con toda razón, están insatisfechas con lo que el Estado viene dando... se ha vuelto imposible hacer cualquier cosa. Estamos llenos de leyes, decretos, procesos, ser una emprendedora o arrancar con un pequeño negocio en este país se ha vuelto una obra titánica.

“Y claro, en ese descontento que hay con la institucionalidad, entonces hay una candidatura que dice que la institucionalidad no sirve, es una candidatura que logra un apoyo”, señaló.

Siempre en el mismo espacio periodístico, Figueres agregó: “Yo, demócrata, convencido como las familias costarricenses, pienso que un Estado que no nos está dando lo que queremos es una oportunidad para transformarlo en un Estado mucho más eficaz, que esté a la par de las personas. No es destruirlo, es reformarlo. El afán de destruir la institucionalidad en el mundo no ha servido”.